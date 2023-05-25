Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Saray-Lüleburgaz kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer platformdan gidiş-geliş şeklinde gerçekleştiriliyor.

Bergama-Soma yolunun 8-10. kilometrelerinde kavşak yapım çalışmaları sebebiyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Bolu-Yeniçağa-Gerede yolunun 54. kilometresindeki duvar yapım çalışmaları dolayısıyla Gerede-Yeniçağa-Bolu istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Aydıncık-Silifke yolunun 25-28. kilometrelerindeki (Büyükeceli-Yanışlı kesimi) patlatmalı yapım çalışmaları nedeniyle 09.00-17.00 saatlerinde ulaşıma kontrollü izin verilecek.

İyidere-Rize-Ardeşen yolunun 48-54. kilometrelerindeki tünellerde elektrik-elektronik sistemleri bakım ve onarım, Sivas-Ulaş yolunun 25-26. kilometrelerinde de demir yolu üst geçit köprüsü yapım çalışması sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

​​​​​​​Nevşehir-Aksaray yolunun 4-10 ve 16-22. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Yenişehir-Bilecik yolunun 0-16 ve Akseki-Manavgat yolunun 7-12. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Kastamonu-Ilgaz-Çankırı yolunun 68-73. kilometrelerinde Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nin yapım, bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle Kastamonu-Çankırı istikametindeki sağ tüp trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım tünelin sol tüpünden iki yönlü sürdürülüyor.​​​​​​​