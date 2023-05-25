Yüksel Taşkın kimdir, neden gündemde? Yüksel Taşkın neden ihraç edildi?

28 Mayıs 2. tur seçimleri öncesinde adı en çok konuşulan isimlerden birisi olan Yüksel Taşkın oldu. 14 Mayıs seçimlerinde İzmir 1.Bölge 1.sıradan milletvekili seçilen Yüksel Taşkın, gündem oldu. Peki kimdir CHP Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevini yürütmekte olan Yüksel Taşkın, aslen nereli ve Yüksel Taşkın neden gündem oldu?

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Türkiye 28 Mayıs pazar günü 2. tur seçimleri için yeniden sandık başına gidecek ve oyunu kullanacak. Cumhurbaşkanının seçileceği kritik seçim öncesi bazı isimler gündemdeki yerini koruyor. Son olarak CHP Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevini yürüten Yüksel Taşkın merak konusu oldu. Peki gündemdeki isimler arasında olan Yüksel Taşkın kimdir, aslen nereli ve Yüksel Taşkın neden ihraç edildi, sebebi nedir?

Yüksel Taşkın neden ihraç edildi?

11 Ocak 2016'da 1128 akademisyenin imzasıyla yayımlanan Barış İçin Akademisyenler bildirisine imza attığı için Marmara Üniversitesi'ndeki görevinden 7 Şubat 2017 tarihinde ihraç edildi.

Yüksel Taşkın kimdir?

Yüksel Taşkın, 1972 yılında Rize'nin Pazar ilçesinde doğan bir Türk siyasetçi ve siyaset bilimcisidir. 1994 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. Aynı bölümde yüksek lisansını 1995 yılında tamamladı ve doktorasını 2001 yılında tamamladı. Öğrencilik yıllarında Sosyal Demokrat Üniversiteler Platformu'nda aktif olarak çalıştı.

2002 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde akademik çalışmalarına başladı. Ayrıca aşağıdaki kurumlarda misafir öğretim üyesi olarak bulundu:

New York Üniversitesi (ABD), Yakın Doğu Çalışmaları Merkezi (1999-2000)

Hollanda Modern Dünyada İslam Çalışmaları Uluslararası Enstitüsü (ISIM) (2005-2006)

Northwestern Üniversitesi (ABD), Buffett Uluslararası ve Karşılaştırmalı Araştırmalar Merkezi (2011-2012)

2009 yılında doçent, 2015 yılında profesör unvanı aldı.

2011 yılında Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Örgütü'nün AR-GE biriminde gönüllü olarak çalışmaya başladı. 3-4 Şubat 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen 36. CHP Olağan Kurultayı'nda yapılan seçimde Parti Meclisi'ne girdi. 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan genel seçimlerde İstanbul I. Bölge'den milletvekili adayı gösterildi, fakat seçilemedi.

25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde gerçekleştirilen 37. CHP Olağan Kurultayı'nda yeniden Parti Meclisi'ne seçildi ve 10 Ağustos 2020 tarihinde Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan genel seçimlerde aday gösterildiği İzmir 1.Bölge 1.sıradan milletvekili seçildi.