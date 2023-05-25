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Ümit Özdağ ikinci turda Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteleyecek! Binali Yıldırım'dan dikkat çeken yorum

Ümit Özdağ ikinci turda Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteleyecek! Binali Yıldırım'dan dikkat çeken yorum

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci turda Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıkladı. Konuya ilişkin AK Parti cephesinden ilk açıklama Binali Yıldırım'dan geldi. Yıldırım, Özdağ'ın, Zafer Partisinin aldığı oyları mı yoksa Sinan Oğan'ın oylarını mı masaya koyduğu konusunda belirsizlik olduğu değerlendirmesinde bulundu.

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AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım,TV100 canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda Millet İttifakı'nın adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediklerini açıklamasına ilişkin Yıldırım, Özdağ'ın, Zafer Partisinin aldığı oyları mı yoksa Sinan Oğan'ın oylarını mı masaya koyduğu konusunda belirsizlik olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Yıldırım, Kılıçdaroğlu'nun ittifak protokolünü imzaladığını fakat ittifak bileşenlerinden farklı farklı sesler gelmeye başladığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Kimisi, 'Biz ona tam yetki verdik, ona göre yapmıştır' dedi, kimisi 'Protokolü basından gördük' dedi. Benim bildiğim kadarıyla bunların bütün işlemlerinde altı imza atılıyor ve sonra kamuoyu ile paylaşılıyordu. Belli ki tam bir mutabakat yok. Zafer Partisi, HDP gibi sonradan sisteme dahil olan bir parti olarak burada ikinci tur seçimi öncesi yer almış oluyor. İttifak ortaklarından HDP, bu maddelerin hiçbirine imza atmaz.

İki gün içinde siyaset çok daha hareketlenecek. Zafer Partisinin desteği katiyen katkı sağlamaz. Burada güvensizlik tavan yapmış durumda.

Siyasette 'Dün dündür, bugün bugündür' dönemi bitmiştir, çünkü bugün herkes anlık takip ediyor. Söylenen her şey kaydediliyor ve insanlar bu çelişkileri görüyor."

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