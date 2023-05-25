Ümit Özdağ'a verildiği söylenen 3 bakanlık! Abdulkadir Selvi yazdı

Abdulkadir Selvi, Ümit Özdağ'ın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek kararıyla ilgili "Ümit Özdağ’a İçişleri Bakanlığı, Kültür Bakanlığı ile TİKA ve Yurtdışı Türkler Başkanlığı’nın verildiği söyleniyor." diye yazdı.

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Zafer Partisi ikinci turda Millet ittifakı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldı. 7 maddelik protokolde HDP'nin tepkisini çeken kayyum maddesi yer aldı.

Terörle bağlantısı hukuki kanıtlarla sabit olan mahalli idare yöneticileri yerine, devlet görevlileri ataması uygulamasına yargı kararı çerçevesinde devam edilecektir." deniyor.

Peki ikinci tura sayılı günler kala gelen bu anlaşma seçimlere nasıl yansır? Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "Özdağ’la anlaşma Kürt oylarını kaybettirir mi, Kılıçdaroğlu’nun oyları düşer mi" başlıklı yazısında değerlendirdi.

Her tura bir ittifak

İlk turda HDP ile işbirliği yapan Kılıçdaroğlu'nu ikinci turda milliyetçi gömleğini giydiğini yazan Selvi, "Eğer seçimlerin üçüncü tura kalma ihtimali olsaydı Kılıçdaroğlu HÜDA Par’la ittifak yapar mıydı?" diye sordu.

3 bakanlık iddiası

"Ümit Özdağ’a İçişleri Bakanlığı, Kültür Bakanlığı ile TİKA ve Yurtdışı Türkler Başkanlığı’nın verildiği söyleniyor." ifadelerine yer veren Selvi, Kılıçdaroğlu'nun oylarının düşüp düşmemesiyle ilgili soruya şu yanıtı vererek yazısını tamamladı:

"Kılıçdaroğlu, 6’lı Masa’ya rağmen Ümit Özdağ ile anlaşma yaptı. Bu durumda 6’lı Masa seçimlerde aşkla, şevkle çalışır mı? HDP’liler Kürt seçmeni sandığa yönlendirmede zorluk yaşamaz mı? Bir motivasyon kaybına neden olmaz mı? Ümit Özdağ ile anlaşan Kılıçdaroğlu için HDP seçmeni seferber olur mu? HDP’li Erol Katırcıoğlu, “Kusura bakmayın ama böyle bir ittifakın adayına oy vermemiz mümkün değil” diye tepki gösterdi. Ümit Özdağ’ı kazanayım derken HDP seçmenini küstürmek Kılıçdaroğlu’nun oylarını düşürmez mi? Bu gidişle Kılıçdaroğlu ilk turda aldığı oyu da alamayacak ve bu seçimin kaybedeni olacak."

Abdulkadir Selvi'nin yazısının tamamı