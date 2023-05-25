BIST 4.440
DOLAR 19,91
EURO 21,43
ALTIN 1.254,39
HABER /  SPOR

Fernando Muslera kaybolan parfüm için ortalığı birbirine kattı

Fernando Muslera kaybolan parfüm için ortalığı birbirine kattı

Galatasaray'ın file bekçisi Fernando Muslera'nın maç dönüşü uçakta gerginlik çıkardığı iddia edildi. İddiaya göre kaybolan parfümü için sinirlenen Muslera'yı kulüp yetkilileri sakinleştirdi.

Abone ol

Yüksek kazanç vaadiyle bir banka çalışanına 1 milyon dolara yakın para kaptıran oyuncunun, bu durum nedeniyle üzgün ve gergin olduğu konuşuluyor.

Sabah'ın haberine göre, ünlü futbolcu geçtiğimiz günlerde de takım arkadaşlarıyla tatsız bir olay yaşadı. Efendi ve kibar kişiliği ile bilinen kaleci, takım uçağında 150 dolarlık parfümünü aradı ama bulamadı.

Kendisine şaka yapıldığını düşünen oyuncu, takım arkadaşlarından bazılarına durumu sordu ama istediği yanıtı alamayınca sinirlendi.

Bağırıp çağıran futbolcuyu kulüp yetkilileri sakinleştirdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Un sanayicileri un ihracatında bu yıl da artış bekliyor
Un sanayicileri un ihracatında bu yıl da artış bekliyor
Trive Yatırım'dan üst düzey atama
Trive Yatırım'dan üst düzey atama
ABD'nin ticari ham petrol stokları düştü
ABD'nin ticari ham petrol stokları düştü
Mansur Yavaş "Böyle bir şey olmaz" diyerek isyan etti! "Kandil'in amacı Kılıçdaroğlu'na kaybettirmek"
Mansur Yavaş "Böyle bir şey olmaz" diyerek isyan etti! "Kandil'in amacı Kılıçdaroğlu'na kaybettirmek"
Mevzular Açık Mikrofon nasıl izlenir, kim yönetiyor? Babala TV hangi kanalda?
Mevzular Açık Mikrofon nasıl izlenir, kim yönetiyor? Babala TV hangi kanalda?
Epilepsi ataklarına karşı bal arısı zehri!
Epilepsi ataklarına karşı bal arısı zehri!
Yurt içinde gözler TCMB'ye çevrildi
Yurt içinde gözler TCMB'ye çevrildi
Spor Toto 1. Lig'de play-off yarın başlayacak
Spor Toto 1. Lig'de play-off yarın başlayacak
Motosiklet tıra resmen saplandı! Motokurye kurtarılamadı!
Motosiklet tıra resmen saplandı! Motokurye kurtarılamadı!
Ümit Özdağ ikinci turda Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteleyecek! Binali Yıldırım'dan dikkat çeken yorum
Ümit Özdağ ikinci turda Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteleyecek! Binali Yıldırım'dan dikkat çeken yorum
Mısır'ın Süveyş Kanalı'nda bir gemi karaya oturdu
Mısır'ın Süveyş Kanalı'nda bir gemi karaya oturdu
Yurtta hava durumu nasıl olacak?
Yurtta hava durumu nasıl olacak?