Türkevi'ne saldırıda flaş ayrıntı; saldırgan Türk çıktı! Meğer ABD'ye...

Türkevi saldırganının kimliği belli oldu. Giresun kütüğüne kayıtlı olduğu öğrenilen Recep Akbıyık adlı saldırganın Meksika'dan ABD'ye kaçak olarak girdiği belirlendi. Akbıyık henüz yakalanamadı.

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Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ve New York Başkonsolosluğu'nun bulunduğu 33 katlı yeni Türkevi binasının girişindeki camları kıran saldırganın, Recep Akbıyık isimli Meksika sınırından kaçak yollarla bu ülkeye giren Giresunlu bir Türk olduğu belirtildi.

New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, şüpheli şahsın kimliğini Türk vatandaşlardan gelen ihbar telefonlarıyla tespit ettiklerini söylerken, Akbıyık'ın Türkiye'de "yaralama, tehdit ve uyuşturucu bulundurma" nedeniyle adli sicil kaydı bulunduğu kaydedildi.

New York polisi, başkonsolosluğun verdiği bilgi doğrultusunda, soruşturmayı hızlandırarak, şüphelinin kaldığı evsizler barınağına baskın düzenledi.

Ancak Recep Akbıyık henüz yakalanamadı. Yakalanamadığı için saldırıyı neden gerçekleştirdiği bilinmiyor.

New York polisi, bunun ardından soruşturmayı hızlandırarak dün şüphelinin kaldığı evsizler barınağına baskın düzenledi. Zanlının burada bulunamadığı bildirildi.

"ABD'den, saldırının faillerini süratle tespit etmesini bekliyoruz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'den New York'taki Türkevi'ne yönelik saldırının faillerini süratle tespit etmesini ve ev sahibi ülke olarak Türkiye'nin diplomatik temsilciliklerine gerekli korumayı sağlamasını beklediklerini bildirmişti.

Türkevi'nin giriş katındaki camların tahrip edildiği alçakça bir saldırı yapıldığını belirten Çavuşoğlu, "Seçim süreci başta olmak üzere, vatandaşlarımıza her türlü hizmeti özveriyle sağlayan meslektaşlarıma geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullanmıştı.

Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayın yerel saatle 03.14'te gerçekleştiğini, kimliği bilinmeyen bir kişinin Türkevi'nin 46. Sokak'ta bulunan cephesine yaklaşarak elinde bulunan demir levyeyle konsolosluk giriş kapılarına ve camlarına zarar verdiğini kaydetmişti.

Saldırı sonucu konsolosluk kapısının 2 camı ve 10 cephe camı olmak üzere toplam 12 camın hasar gördüğünü belirten Özgür, "Olay anında New York Polis Teşkilatına anında haber verilmiş ve polis ekibinin olay mahalline gelmesi sağlanmıştır. Kimliği belirsiz fail, saldırıda kullandığı demir levyeyi arkasında bırakarak uzaklaşmıştır. Failin belirlenerek yakalanmasının beklendiğini yerel makamlara aktardık." bilgisini vermişti.

Özgür, "Türkevi binası yeni hizmete girdikten sonra binanın güvenliğine yönelik tehditler konusunda New York Polis Teşkilatından sürekli bir güvenlik kulübesi tahsis edilmesi talebinde bulunmuştuk. Talebimize bugüne kadar olumlu yanıt verilmemişti. Bugün gerçekleşen olay, söz konusu güvenlik endişelerimizin ne kadar haklı ve geçerli olduğunu ortaya koymuştur." ifadesini kullanmıştı.

Başkonsolosluğun yerel makamlar ile işbirliğinin devam ettiğini dile getiren Özgür, söz konusu saldırının, Türkiye'deki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy verme işlemini etkilemeyeceğini söylemişti.

Türkevi'nde Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ile New York Başkonsolosluğu bulunuyor. Birleşmiş Milletler binasının tam karşısında yer alan Türkevi'nin olduğu bölgede ABD dahil birçok ülkenin daimi temsilciliği ve başkonsolosluğu bulunuyor.