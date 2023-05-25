Gülben Ergen ayaklarına gelen yorumu ifşa etti! "Olgun ve de dolgun..."
Sosyal medya sayfası üzerinden ara ara takipçileriyle soru–cevap etkinliği yapan şarkıcı Gülben Ergen, şimdi ise takipçisinden kendisine gelen ilginç bir mesajı ifşa etti.
Söylediği şarkıların yanı sıra sosyal medya sayfasından yaptığı yorumlarla dikkatleri üzerine çeken Gülben Ergen, şimdi ise son paylaşımıyla gündemde.
Sosyal medya sayfasından sık sık fotoğraflarını paylaşarak takipçilerinin beğenisine sunan Gülben Ergen ayaklarının fotoğrafını paylaştı.
Gülben Ergen ayaklarını paylaştıktan sonra takipçisinin kendisine verdiği mesaja şaşırdı ve bu mesajı ifşa etti.
Bir takipçi "Ayaklarını paylaşmaktan hoşlanıyorsun sende de fetişlik var belli en beğendiğin yerin galiba ama neye yarar bu güzellikte tek başına.