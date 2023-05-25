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Zafer Partisi'nde toplu istifa! Bakın hangi partiye geçtiler

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Zafer Partisi'nde toplu istifa! Bakın hangi partiye geçtiler

KARAMAN'da Zafer Partisi İl Başkan Yardımcısı Hüseyin Beyazıt Yıldırım ve beraberindekiler, partilerinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı.

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KARAMAN'da Zafer Partisi İl Başkan Yardımcısı Hüseyin Beyazıt Yıldırım ve beraberindekiler, partilerinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı.

AK Parti Karaman İl Başkanı Murat Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AK Parti ailesi büyümeye devam ediyor. Zafer Partisi İl Başkan Yardımcısı Hüseyin Beyazıt Yıldırım ve beraberindeki heyetle birlikte partimize katılmıştır. Teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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