BIST 4.440
DOLAR 19,91
EURO 21,43
ALTIN 1.254,39
HABER /  DÜNYA

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 10 Filistinliyi yaraladı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 10 Filistinliyi yaraladı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 10 Filistinliyi yaraladı, 13 kişiyi gözaltına aldı.

Abone ol

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, yüzlerce İsrail askeri, Eriha kenti yakınlarındaki Akabe Cebr Mülteci Kampına baskın düzenledi. Askerlerin onlarca eve girdiği kampta şiddetli çatışmalar yaşandı.

Filistin kaynakları, çıkan olaylarda 10 Filistinlinin gerçek mermiyle yaralandığını, onlarca kişinin göz yaşartıcı gaz nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdiğini, 13 kişinin de İsrail güçlerince gözaltına alındığını belirtti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli suçlamalarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

İsrail ordusunun baskınına tepki gösteren bölge sakini Filistinliler ile askerler arasında zaman zaman çatışmalar yaşanıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Fernando Muslera kaybolan parfüm için ortalığı birbirine kattı
Fernando Muslera kaybolan parfüm için ortalığı birbirine kattı
Zafer Partisi'nde toplu istifa! Bakın hangi partiye geçtiler
Zafer Partisi'nde toplu istifa! Bakın hangi partiye geçtiler
Un sanayicileri un ihracatında bu yıl da artış bekliyor
Un sanayicileri un ihracatında bu yıl da artış bekliyor
Trive Yatırım'dan üst düzey atama
Trive Yatırım'dan üst düzey atama
ABD'nin ticari ham petrol stokları düştü
ABD'nin ticari ham petrol stokları düştü
Mansur Yavaş "Böyle bir şey olmaz" diyerek isyan etti! "Kandil'in amacı Kılıçdaroğlu'na kaybettirmek"
Mansur Yavaş "Böyle bir şey olmaz" diyerek isyan etti! "Kandil'in amacı Kılıçdaroğlu'na kaybettirmek"
Mevzular Açık Mikrofon nasıl izlenir, kim yönetiyor? Babala TV hangi kanalda?
Mevzular Açık Mikrofon nasıl izlenir, kim yönetiyor? Babala TV hangi kanalda?
Epilepsi ataklarına karşı bal arısı zehri!
Epilepsi ataklarına karşı bal arısı zehri!
Yurt içinde gözler TCMB'ye çevrildi
Yurt içinde gözler TCMB'ye çevrildi
Spor Toto 1. Lig'de play-off yarın başlayacak
Spor Toto 1. Lig'de play-off yarın başlayacak
Motosiklet tıra resmen saplandı! Motokurye kurtarılamadı!
Motosiklet tıra resmen saplandı! Motokurye kurtarılamadı!
Ümit Özdağ ikinci turda Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteleyecek! Binali Yıldırım'dan dikkat çeken yorum
Ümit Özdağ ikinci turda Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteleyecek! Binali Yıldırım'dan dikkat çeken yorum