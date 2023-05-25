Sessiz yükseliş devam ediyor! Dolar kuru bugün ne kadar? 25 Mayıs 2023 Euro, Bitcoin son fiyatlar

25 Mayıs 2023 dolarda sessiz yükseliş devam ederken tarihi zirveleri gören Euro da 21.38 liradan işlem görüyor. Bitcoin'de bugün de düşüş var ve lider kripto para 27 bin lira sınırında... İşte piyasalarda son durum...

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Kritik seçim haftasına girdik. Türkiye pazar günü yeniden sandık başına gidiyor. Bu süreçte yatırımcılar işlem yapıp yapmamak arasında kararsız kalırken dolar ve Euro'daki yükseliş devam ediyor.

Serbest piyasada 19,9080 liradan alınan dolar 19,9100 liradan satılıyor. 21,3800 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 21,3820 lira olarak belirlendi.

Bitcoin ve Altcoinler ne durumda

Bitcoin 26.247 dolardan, Türk lirası karşısında ise 522.663 TL‘den işlem görüyor. Ethereum (ETH) 1.783, Cardano (ADA) 0,358, Polygon (MATIC) 0,879, BNB (BNB) 305, Dogecoin (DOGE) 0,0707 vdolar civarlarında bulunuyor.

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, salı ve çarşamba günü alış- satış fiyatları şöyle...