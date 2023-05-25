Adil Serdar Saçan kimdir, aslen nereli? Adil Serdar Saçan neden öldü, ne kanseriydi?

Eski İstanbul Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Adil Serdar Saçan kanser nedeni ile hayatını kaybetti. 60 yaşında ölen Adil Serdar Saçan'ın hayatı merak konusu oldu. Akciğer kanseri nedeni ile ölen Adil Serdar Saçan, AK Parti iktidarından sonra "kızağa" çekilerek FotoFilm Şube Müdürü yapıldı. Öğrencilere işkence ettiği iddiası ile ihraç edilmişti. Adil Serdar Saçan kimdir, aslen nereli ve kiminle evli?

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90'lı yılların ünlü polis şefi, tartışmalı davaların tanınan siması Adil Serdar Saçan 60 yaşında akciğer kanserine yenik düşerek hayatını kaybetti. Adil Serdar Saçan'ın ölümünden sonra hayatı merak konusu oldu. 60 yaşında ölen Adil Serdar Saçan, Ergenekon davası kapsamında 16 ay hapis yatmıştı. Üniversite öğrencilerine işkence ve rüşvet iddiaları ile meslekten çıkarılmıştı ve ihraç edilmişti.

Adil Serdar Saçan kimdir, neden ihraç edildi?

Adil Serdar Saçan 1978 yılında Polis Koleji'ne girdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde, kuruluşunda önemli görevler üstlendiği Organize Suçlar Şubesi Müdürü iken yönettiği Sedat Peker, Alaattin Çakıcı, Sedat Şahin, Ayvaz Korkmaz, Kürşat Yılmaz, Nuri ve Vedat Ergin kardeşlere yönelik operasyonlarla ismi çok konuşuldu.

5 yıl sürdürdüğü görevde Ömer Lütfi Topal cinayeti, Malki cinayeti, Korkmaz Yiğit, Albayraklar Holding, İGDAŞ ve İSTAÇ gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şirketlerdeki yolsuzluklar ile akbil yolsuzluğu gibi soruşturmaları yürüttü.

Emniyet'teki Fethullahçı örgütlenmeye karşı tavrıyla da bilinen Saçan, AK Parti iktidarından sonra "kızağa" çekilerek FotoFilm Şube Müdürü yapıldı.

Meslekten kesin olarak ihraç edildi

Daha sonra Niğde Polis Okulu'na gönderilen Saçan, 2011 yılında Örümcek Ağı operasyonunda iş adamı Erol Kohen'den rüşvet aldığı ve üniversite öğrencilerine işkence yaptığı gerekçesiyle meslekten kesin olarak ihraç edildi.

Hakkında beş kez meslekten çıkarma kararı verildi ve bir daha polisliğe dönemedi.

Hapis yattı

Görev yaptığı dönemde Adnan Oktar grubu ile de 'husumet' yaşayan Adil Serdar Saçan, hukuk doktorası yaptı ve 2003 yılından sonra Yeditepe Üniversitesi'nde ders vermeye başladı.

2001 yılında, Ergenekon davasında kullanılacak ilk belgeleri elde eden Saçan daha sonra ise aynı davada 'suçlanan' isimlerden oldu. 2008 yılında tutuklandı, 15 yıl hapsi istenirken 16 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildi.

Saçan'ın Türkiye mafyasını ve küresel mafyayı konu alan kitapları da bulunuyor.

Oğluyla birlikte ağır yaralandı

2008 yılında İstanbul Halkalı'da geçirdiği trafik kazasında oğluyla birlikte ağır yaralandı. Adil Serdar Saçan, İBB'nin çöp taşıma işini yapan bir tırın neden olduğu kazayla ilgili gazeteci Fatih Polat'a şunları söyledi: "Bu kaza çok şey bilmenin bir karşılığıdır. Bizim aracımıza çarpan TIR'ın şoförü daha önce kaza sonucu birini öldürmüş. Bizim kazada da TIR bize çarptı ve bizi 35 metre sürükledi. Üstelik tek bir fren izi dahi yok. Bence araştırılmaya muhtaç bir mesele. Ama, bu konunun soruşturulması konusunda yetkilileri pek ilgili ve istekli görmedim."