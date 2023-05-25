Adil Serdar Saçan kimdir, kaç yaşında öldü? Adil Serdar Saçan eşi Şelale Saçan ve çocukları kimdir?

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık Şube Müdürlüğü eski müdürü Adil Serdar Saçan, 60 yaşında akciğer kanseri nedeniyle öldü. Aynı zamanda yazar olan Adil Serdar Saçan'ın kitapları da bulunuyor. 16 ay Ergenekon davasında hapis yatan, oğlu ile şaibeli bir kazaya karışan Adil Serdar Saçan, işkence ve rüşvet iddiaları ile görevden ihraç edilmişti. Peki Adil Serdar Saçan eşi Şelale Saçan ve çocukları kimdir?

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Hukukçu ve yazar olarak da bilinen, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık Şube Müdürlüğü eski müdürü Adil Serdar hayatını kaybetti. 60 yaşında ölen Adil Serdar Saçan'ın hayatı ve kariyeri de merak edildi. Uzun süredir akciğer kanseri ile savaşan Adil Serdar Saçan'ın 60 yaşında ölmesinin ardından hayatı, eşi ve çocukları merak edildi. Aslen Elazığlı olan Adil Serdar Saçan görevi boyunca Sedat Peker, Alattin Çakıcı gibi isimlere operasyon düzenlemişti. Hakkında üniversite öğrencilerine işkence ve rüşvet iddiaları nedeniyle görevinden ihraç edilmişti. Şelale Saçan ile evli olan Adil Serdar Saçan'ın Şeyma Saçan ve Kerim Bedri Saçan adında iki çocuğu vardır.

Adil Serdar Saçan Kimdir?



Adil Serdar Saçan, 21 Eylül 1962 yılında Elazığ'da dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve lise eğitiminin ardından Polis Akademisi'ne girdi ve 1985 yılında başarıyla mezun oldu. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünde yüksek lisans ve doktora çalışmasında bulundu.

Adil Serdar Saçan, master yaptıktan sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girdi ve birkaç yıl sonra buradan mezun oldu.

Adil Serdar Saçan'ın Kariyeri

Adil Serdar Saçan, 1998 yılında İstanbul Organize Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık Şube Müdürlüğü'nü kurdu. Burada beş yıl boyunca müdür olarak görev aldı. Bu görev içerisinde 600'e yakın operasyonda bulundu. Nesimi Malki cinayeti, Albayraklar Holding, Telekulak, Adnan Oktar ve şike soruşturmalarını yürüttü.

Görev süresi boyunca Sedat Peker, Alattin Çakıcı, Ayvaz Korkmaz gibi isimlere operasyonlarda bulundu.

Adil Serdar Saçan, Örümcek Ağı operasyonunda iş insanı Erol Kohen'den rüşvet aldığı ve gözaltına aldığı üniversite öğrencilerine işkence ettiği iddiasıyla mesleğinden ihraç edildi.



Adil Serdar Saçan, 23 Eylül 2009 yılında Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Ergenekon yapılanmasının üzerini örtmek ve örgüte yardım etmek suçundan yargılanan Saçan, 15 Ocak 2010 tarihinde tahliye edildi.

Adil Serdar Saçan Kaç Yaşında ve Neden Öldü?

Adil Serdar Saçan, bir süredir kanser hastalığıyla mücadele ediyor. Kanser tedavisi gören Saçan, 24 Mayıs 2023 tarihinde 60 yaşındayken hayatını kaybetti. Adil Serdar Saçan'ın ölüm haberi, kendi sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşmla duyuruldu.