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New York metrosunda trene itilen Emine Yılmaz felç kaldı durumu ağır! Bağış kampanyası başlatıldı

New York metrosunda trene itilen Emine Yılmaz felç kaldı durumu ağır! Bağış kampanyası başlatıldı

ABD’de pazar günü uğradığı saldırıda trenin altına itilen Türk sanatçı Emine Yılmaz Özsoy’ın felç geçirdiği belirtilirken yakınları tedavisi için kampanya başlattı.

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ABD'de Türk sanatçı Emine Yılmaz Özsoy'a korkunç saldırı. Türkiye'de medya kuruluşlarında da çalışan ve 6 yıl önce ABD'ye taşınan 35 yaşındaki Özsoy, pazar günü sabah erken saatlerde New York'taki tren istasyonunda bir saldırgan tarafından trenin önüne itilerek ağır yaralandı. Korkunç saldırıyla ilgili dün görülen davada savcılık, “nedensiz saldırı” sonrası Özsoy'un boynundan aşağısını hareket ettiremediğini bildirdi.

39 yaşındaki saldırgan Kamal Semrade'ın Özsoy'u hiçbir neden yokken iki eliyle başından tutup tüm gücüyle hareket halindeki trenin önüne attığı belirtildi. Adamın aynı trenle yolculuk yaptığı Özsoy'u takip edip aynı durakta indiği, saldırı sonrasında da olay yerinde kaçtığı aktarıldı.

Emine Yılmaz'ı trenin önüne iten saldırgan

İlk sözü 'ölecek miyim' oldu

Bir gördü tanığı, mahkemede verdiği ifadede saldırganı Özsoy'un yanında yürürken gördüğünü ve aniden saldırdığını anlattı. Tanık, tenin önüne düşen Özsoy'un saldırı sonrası kolunu hareket ettiremediğini söylediğini ve “Ölecek miyim” dediğini ifade etti.

Yakalanan saldırgan ikinci dereceden cinayete teşebbüsle suçlanırken Özsoy'un eşi Ferdi Özsoy, sanatçının omurgasında kırıklar olduğunu, ayrıca kafasında ve vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar meydana geldiğini aktardı. Eşi, Özsoy'un zor bir ameliyat geçirdiğini ve iyileşme sürecinin uzun olacağını, 2 milyonu bulan tedavi masrafları için Gofundme üzerinden kampanya başlattıklarını söyledi.

Savcılık iddianamesinde, genç kadının olay anında felç geçirdiği, durumunun kritik olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği kaydedildi.

Daha önce Türkiye basınında sayfa tasarımcısı olarak görev alan Özsoy, 2017'de New York'a taşınmıştı ve sanata ağırlık veren çalışmalar yapıyordu.

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