Merve Dizdar'ın Cannes tarzı eleştiri aldı, kıyafetine 'rezil' 'iğrenç' diyenlere patladı
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Cannes Film Festivali'ne giden oyunculardan biri de Merve Dizdar'dı. Birbirinden ünlü ismin şıklık yarışı verdiği festivalde Merve Dizdar'ın tarzı eleştiriye uğradı. Dizdar'ın kıyafetine 'rezil', 'iğrenç' gibi yorumlar yapıldı. Dizdar o yorumlara sert çıktı. Merve Dizdar'ın Cannes'ta giydiği kıyafet...
76’ncı Cannes Film Festivali’nde Nuri Bilge Ceylan’ın ‘Kuru Otlar Üstüne’ filmi dünya prömiyerini yaptı.
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Filmin prömiyerine Nuri Bilge Ceylan ve Ebru Ceylan’ın yanı sıra oyuncular; Deniz Celiloğlu, Merve Dizdar, Musab Ekici, Ece Bağcı, Cengiz Bozkurt, Münir Can Cindoruk, Elif Ürse, Erdem Şenocak, Elit Andaç Çam ve Nalan Kuruçim de katıldı.
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Oyuncular başarılarının yanı sıra giydikleri kıyafetlerle de çok konuşuldu.
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Merve Dizdar’ın giydiği elbise ise bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından ‘rüküş’ bulundu.
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