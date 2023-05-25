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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'diktatörlük' iddialarına yanıt: Tamamen safsatadan ibaret olduğunu gösterdik

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'diktatörlük' iddialarına yanıt: Tamamen safsatadan ibaret olduğunu gösterdik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda diktatörlük iddialarına yanıt verdi. Erdoğan, "Diktatörlük iddialarının tamamen safsatadan ibaret olduğunu gösterdik. Milletimize dergi kapaklarından ayar verilemeyeceğini gösterdik. Türk Milletinin iradesine zincir vurulamayacağını gösterdik. Yalan, iftira ve korku siyasetiyle seçim kazanılamayacağını gösterdik. Nefret söylemleriyle milletin gönlüne girilemeyeceğini gösterdik." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin sonuçlarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Ülkenin içinde bulunduğu seçim sürecinin sayısız hakikatin anlaşılmasına vesile olduğunu dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"14 Mayıs'ta sandıkta Türk demokrasisinin gücünü görmekle kalmadık, aynı zamanda 'algı balonlarının' sönmesine de şahitlik ettik. Peki, neydi bunlar? Türkiye'ye atılan 'diktatörlük' iftiralarıydı. Kendi ülkelerinde seçmenin yarısını bile sandığa götüremeyenler tarafından yürütülen karalama kampanyalarıydı. Bizlerle ilgili uluslararası basında yapılan sinsi psikolojik harekatlardı. Muhalefetin meydan meydan tekrarladığı yalanlar ve bühtanlardı. CHP Genel Başkanı ve şürekasının körüklediği korku siyasetiydi."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs gecesi sandıkta tecelli eden iradeyle tüm bunları boşa çıkardıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Diktatörlük iddialarının tamamen safsatadan ibaret olduğunu gösterdik. Milletimize dergi kapaklarından ayar verilemeyeceğini gösterdik. Türk milletinin iradesine zincir vurulamayacağını gösterdik. Yalan, iftira ve korku siyasetiyle seçim kazanılamayacağını gösterdik. Nefret söylemleriyle milletin gönlüne girilemeyeceğini gösterdik. Siyasi ikbal uğruna bölücüler ve FETÖ'cülerle yol yürünemeyeceğini gösterdik. Daha pek çok gerçeğin yanı sıra demokrasimizin son 21 yılda ulaştığı olgunluk seviyesini ve milletimizin ferasetini tüm dünyaya bir kez daha gösterdik. Bunu da hangi siyasi partiye oy verirse versin 85 milyon hep beraber başardık. İnşallah 28 Mayıs'tan sonra ülkemizin tüm bu kazanımlarını el birliğiyle çok daha ileriye taşıyacağız."

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