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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Teknosa, özel markası Preo'yu yeni ürün seçenekleriyle büyütüyor

Teknosa, özel markası Preo'yu yeni ürün seçenekleriyle büyütüyor

Teknosa, özel markası Preo'nun ürün gamına yaz sezonu ürünleri, TV, tablet, otomatik Türk kahvesi makinesi, çocuk saati ve mini buzdolabı seçeneklerini ekledi.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, özel markası Preo'yu yeni ürün seçenekleriyle büyütüyor. Şirket, 2015'te kurulan Preo ürünleri ile yeni teknolojilere erişilebilir fiyatlarla ulaşmak isteyen teknolojiseverlere geniş bir yelpazede kaliteli ürün çeşitliliği sunmaya devam ediyor.

Küçük ev aletlerinden kişisel bakım ürünlerine, aksesuardan tüketici elektroniğine pek çok ürün grubunda Preo’yu tüketicilerle buluşturan Teknosa, yaz sezonu ürünleri, TV, tablet, otomatik Türk kahvesi makinesi, çocuk saati ve mini buzdolabı seçeneklerini de ürün gamına dahil etti.

Müşterilerine fiyat performansı yüksek, değer katan seçenekler oluşturmayı hedefleyen Teknosa, 1.000’den fazla ürün çeşitliliği bulunan Preo ailesini müşteri talepleri doğrultusunda gelecek dönemde daha da zenginleştirmeyi sürdürecek.

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