Bomba AK Parti kulisi! Erdoğan'a 'bu politikayla ekonomi düzelmez' diyecekler! Mehmet Şimşek faktörü...

28 Mayıs cumhurbaşkanlığı ikinci tur oylamasına 3 gün kala AK Parti ile ilgili bomba kulis haberler geldi. Reuters'in Kabine ve AK Parti yönetiminden 10'a yakın isimle yaptığı görüşmeye göre, AK Parti içinden bir grup, ekonomide mevcut sorunların şu ana kadar izlenen politikalarla çözülmesinin olanaksız olduğuna yönelik bir çalışma yürütüyor. u çalışma Erdoğan'a sunulacak. Mehmet Şimşek'in ekonominin başına geçmesi seçeneği de masadan kaldırılmış değil...

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28 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna günler kala AK Parti'de yeni dönem ekonomi modeliyle ilgili tartışma sürüyor. Reuters’ın 10’a yakın hükümet ve AK Parti yetkilisiyle yaptığı görüşmelere göre AK Parti içinden bir grup, ekonomide mevcut sorunların şu ana kadar izlenen politikalarla çözülmesinin olanaksız olduğu üzerine bir çalışma yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı uyaracaklar

Aralarında, daha önce ekonomi yönetiminde görev almış bazı üst düzey partililerin de yer aldığı bu çalışmada, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı ekonomide önümüzdeki dönemde oluşabilecek sorunların ciddiyeti konusunda uyarmak ve kademeli faiz artışını da içeren bir program ile hazır olmak amaçlanıyor.

Mevcut politikalar devam edebilir

Kaynakların verdiği bilgiye göre diğer görüş ise düşük faiz politikasına dayanan; döviz, tahvil, bankaların kredi ve mevduatlarının para birimi dağılımında kamunun gittikçe daha çok yön belirleyici olduğu mevcut programın devamı yönünde.

İktidar ve mevcut ekonomi yönetimi ise faiz karşıtı, alışılagelmişin dışındaki politika setine devam edeceğini söylüyor. Benzer şekilde Erdoğan da Nisan ayında yaptığı açıklamada kendisi iktidarda olduğu sürece faizlerin düşeceğini ve enflasyonun kontrol altına alınacağını söylemişti.

Yeni çalışmada faiz artışı var

Seçimin ilk turunda Erdoğan’ın daha yüksek oy alması, AK Parti’nin esas olarak yüksek enflasyonla düşen alım gücünün etkisiyle 2018’e göre 7 puan daha az oy aldığı gerçeğini şimdilik ikinci plana itmiş görünüyor. Yeni modelin devamını savunanlar olduğu kadar, şu anda yönetimde olmayan ancak geçmişte üst düzey görevlerde bulunmuş bazı AK Parti’li kurmaylar faiz artışının yer aldığı alternatif bir politika setine dönülmesini içeren gönüllü bir çalışma yürütüyor.

Çalışma Erdoğan'a sunuldu mu?

Reuters bu çalışmanın Erdoğan’a sunulup sunulmadığı veya onun bu çalışma ile ilgilenip ilgilenmediği konusunda net bir bilgiye ulaşamadı. Bazı hükümet yetkililerine göre, düşük faiz politikası ve kontrollü kur politikalarının sonucu oluşan ekonomideki hasar bir müddet daha sürdürülse de, negatife geçmesi beklenen net rezervler ve ekonomideki kötü gidişat özellikle döviz girişinin yoğun olduğu yaz aylarından sonra daha da artacak.

'Kademeli faiz artışına gidilmeli'

Bir üst düzey yetkili, ekonomide kademeli bir faiz artışı olması gerektiğini belirterek, selektif kredi politikalarının da yine devlet sübvansiyonu ile bir “kamu kurumu” tarafından yapılabileceği bir yapının mümkün olduğunu söyledi. Aynı yetkili, “Piyasada tek bir faiz olacak, çoklu faizlerin oluştuğu bu yapının kaldırılması gerekiyor” dedi.

Ancak AK Parti’li kurmaylar, alternatif bir model üzerinde çalışsa da, ilk turda Erdoğan’ın beklenenden daha iyi oy almasının bu çalışmayı bir müddet daha öteleyebileceğini ifade ediyor.

Yerel seçimlere göre ekonomi yönetimi

AK Parti’li bir yetkili parti içinde iki farklı görüşün olduğunu belirterek, “Bir grup mevcut ekonomi politikalarının uygulanmaya devam etmesini istiyor ama bir başka grup artık kademeli ama ölçülü olarak faizlerin artırılmasının dengeler açısından daha iyi olacağı görüşünü savunuyor” dedi ve ekledi: “Ekonomi politikalarında temel baskılardan biri de dokuz ay sonraki yerel seçimler. Ekonomi yönetimi belirlenirken biraz yerel seçim de dikkate alınacak. Ankara ve İstanbul’un yeniden bize dönmesi ihtimali oldukça yüksek ve bu fırsat kolay harcanamaz.”

Erdoğan, döviz endişelerini duydu ama...

Kaynaklar Erdoğan’ın artan ekonomik sorunlar ve sert gerileyen döviz rezervleriyle ilgili endişeleri daha önce de duyduğunu ancak nasıl bir yol izleneceğine dair henüz bir net bir sinyal alamadıklarına da dikkat çekiyor. Reuters’ın görüştüğü tüm kaynaklar son sözü Erdoğan’ın söyleyeceğine dikkat çekiyor.

Mehmet Şimşek alternatifi hala masada

AK Parti kadrolarında uzun yıllar ekonomi yönetiminde olan Mehmet Şimşek tekrar ekonominin yönetiminde yer alması için önceki aylarda Erdoğan ile görüşmüştü. Ancak kendisinin bir görevde yer alıp almayacağı, alacaksa hangi görevde olacağı henüz bir netlik kazanmadı. Reuters’a bilgi veren üst düzey bir AK Parti’li yetkili, seçim sonrası ekonomide önemli adımların atılacağını ve Şimşek’in görev alması ve ekonominin başına gelmesinin hâlâ bir seçenek olduğunu belirterek, “Ama Şimşek’siz yola devam edilmesi de ihtimal. Ekonomide daha önce görev yapmış bazı isimlerin yeniden kabinede yer alması ihtimali de oldukça yüksek. Çünkü bazıları zaten beyannamenin yazılmasında da görev almıştı” diye konuştu.