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BESA Holding'den "seçim sonrası ekonomide canlanma" beklentisi

BESA Holding'den "seçim sonrası ekonomide canlanma" beklentisi

BESA Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Efe Bezci: - "Biz şuna inanıyoruz, seçim sonrası ekonomide ciddi canlanma olacak. Aylar süren bekleme yerini ekonomik hareketliliğe bırakacak"

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BESA Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Efe Bezci, seçim sonrası ekonomik beklentilerine ilişkin, "Seçim sürecinde elbette çok sayıda sanayici, iş adamı yatırımlarını beklemeye aldı ancak biz şuna inanıyoruz seçim sonrası ekonomide ciddi canlanma olacak." ifadelerini kullandı.

BESA Holding'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Bezci, salgın, savaş ve deprem felaketi sonrası istikrarı sürdürecek adımlara, istihdam ve yeni yatırımlara ihtiyaç olduğunu belirtti.

Bezci, inşaat, turizm, enerji, bilişim gibi çok sayıda sektörde ciddi yatırımları olan holdingin Cumhuriyet'in yeni yüzyılında ülkeye daha büyük değerler yaratmak için çok önemli projeler hazırladığını, bunları kısa süre içerisinde faaliyete geçireceklerini kaydetti.

İş dünyası için şu an en önemli unsurun istikrar olduğunu, Türkiye'nin büyüme sürecini devam ettirecek yeni bir dönem beklediklerini aktaran Bezci, huzur ikliminin sürmesi, yeni istihdamların sağlanması, Türkiye'nin sadece bölgesinde değil, dünya genelinde adından söz ettirir bir ülke olabilmesi için tüm Türk iş dünyasının artık seçim nedeniyle bir süredir devam eden durağan dönemin sona ermesini beklediğini ifade etti.

Bezci, önce yıllar süren salgın, ardından Rusya-Ukrayna Savaşı ve son olarak Kahramanmaraş merkezli depremlerin üstesinden gelmenin çok kolay olmadığını vurgulayarak, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Tüm bunların ardına ülke kamuoyunu uzun süre meşgul eden, yatırımları beklemeye alan seçim ortamı başladı. İlk seçimlerde Türkiye çok önemli bir demokrasi sınavı verdi. Rekor bir katılımla Avrupa'nın çok sayıda ülkesinden daha fazla oranda seçmen sandığa giderek Türkiye'nin demokratik yüzünü tüm dünyaya gösterdi. Bu sadece iş dünyası için değil, Türkiye markası için çok önemli bir olay. Seçim sürecinde elbette çok sayıda sanayici, iş adamı yatırımlarını beklemeye aldı ancak biz şuna inanıyoruz, seçim sonrası ekonomide ciddi canlanma olacak.

Aylar süren bekleme yerini ekonomik hareketliliğe bırakacak. Hepimiz işimiz, gücümüzde olacağız, çalışma motivasyonumuzu artırıp, tüm gücümüzle projelerimizi hayata geçirmeye odaklanacağız. Ayrıca yabancı yatırımcıların da bu yıl itibarıyla ülkemize önceki yıllardan daha fazla giriş yapıp, gelecek yıldan itibaren Türk ekonomisine çok önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz. Sektörel bazda ise en büyük gelişmenin istikrara bağlı olarak, turizm, enerji, inşaat ve sanayi, özellikle de yüksek teknolojili sektörlerinde olacağını tahmin ediyoruz."

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