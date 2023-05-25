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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 867 bin 661 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 875 bin 902 megavatsaat oldu.

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Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 518 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 229 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 867 bin 661 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 875 bin 902 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,7 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 18,6 ile ithal kömür ve yüzde 16,8 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 3 bin 888 megavatsaat elektrik ihracatı, 12 bin 129 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

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