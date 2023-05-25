HÜDA PAR'lı Serkan Ramanlı ne dedi Yemin metni sözleri olay oldu! Serkan Ramanlı kimdir?

28. dönem milletvekilleri seçimin ardından belli oldu. Meclise giren isimlerden biri de AK Parti'den aday gösterilen HÜDA PAR'lı Serkan Ramanlı oldu. Peki kimdir Serkan Ramanlı, aslen nereli, kaç yaşında? 42 yaşında olan Serkan Ramanlı aynı zamanda avukat ve aslan Batmanlı.

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55 milyondan fazla vatandaşın oy kullandığı 14 mayıs seçimlerinin ardından 28. dönem milletvekilleri belli oldu. Seçimde akibeti en çok merak edilen isimlerden biri de Batman'dan aday gösterilen HÜDA Parlı Serkan Ramanlı oldu oldu. Erdoğan'ın AK Parti listelerinden aday gösterdiği 4 HÜDA Par'lı isimden biri olan Serkan Ramanlı, Meclis yemin metni değiştirilmesi sözleri ile gündem oldu.

Serkan Ramanlı ne dedi?

HÜDAPAR Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü ve Batman Milletvekili olan Serkan Ramanlı, bu konuda yaptığı açıklamada “Meclis yemin metninin doğru bir metin olduğunu düşünmüyoruz. Yemin metni değişmeli” dedi.

HÜDAPAR’lı Ramanlı’nın, “O yemin metni değru bir metin mi? Bana göre değil. Nasıl ki çocuklarımıza yıllarca bir ideoloji üzerine, varlığını armağan etmek üzerinden bir metin okutulduğu her sabahın köründe nasıl ki yanlıştı, nasıl ki o yanlıştan dönüldü, biz parti programımıza da yazdık yemin metni değiştirilmelidir, biz o yemin metninin doğru bir metin olduğunu düşünmüyoruz, hiç kimse bir ideoloji üzerine yemin etmemelidir” dediği görülüyor.

Serkan Ramanlı vatandaşlar tarafından arama motorlarında en çok aranan isimlerden biri oldu. Serkan Ramanlı kimdir? Serkan Ramanlı nereli, kaç yaşında? Soruları sıkça soruluyor.

Batman’dan AK Parti Milletvekili adayı gösterilen Hüda-Par’lı Serkan Ramanlı 1980 yılında Batman’da dünyaya gelmiştir. Serkan Ramanlı avukattır. Van 100.Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ve Konya Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Serkan Ramanlı, Hüda Par'da siyaset yaparken aynı zamanda avukatlık görevini de yapmaktadır.