BIST 4.459
DOLAR 19,92
EURO 21,45
ALTIN 1.256,98
HABER /  DÜNYA

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Moskova'da

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Moskova'da

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan-Ermenistan-Rusya üçlü zirvesi için Moskova’ya geldi.

Abone ol

Aliyev’i Moskova’daki Vnukovo-2 Uluslararası Havalimanı’nda Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Galuzin ve diğer yetkililer karşıladı. Aliyev, Moskova ziyareti kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile üçlü görüşme gerçekleştirecek.

Aliyev ve Paşinyan 14 Mayıs’ta Brüksel’de bir araya gelmişti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan en son Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel’in ev sahipliğinde Belçika’nın başkenti Brüksel’de bir araya gelmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Alman ekonomisi özel tüketimin düşmesiyle resesyona girdi
Alman ekonomisi özel tüketimin düşmesiyle resesyona girdi
Enes Ünal sakatlandı sahayı gözyaşlarıyla terk etti
Enes Ünal sakatlandı sahayı gözyaşlarıyla terk etti
Ankara'da DEAŞ’a eş zamanlı operasyon: 18 gözaltı
Ankara'da DEAŞ’a eş zamanlı operasyon: 18 gözaltı
17 yıllık kuzenler cinayeti davasında yeni gelişme: 2'şer kez müebbet hapis cezası aldılar!
17 yıllık kuzenler cinayeti davasında yeni gelişme: 2'şer kez müebbet hapis cezası aldılar!
Teknosa, özel markası Preo'yu yeni ürün seçenekleriyle büyütüyor
Teknosa, özel markası Preo'yu yeni ürün seçenekleriyle büyütüyor
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Ezgi Mola'nın kocası Mustafa Aksakallı kaç yaşında, ne iş yapıyor? Mustafa Aksakallı kimdir?
Ezgi Mola'nın kocası Mustafa Aksakallı kaç yaşında, ne iş yapıyor? Mustafa Aksakallı kimdir?
BESA Holding'den "seçim sonrası ekonomide canlanma" beklentisi
BESA Holding'den "seçim sonrası ekonomide canlanma" beklentisi
Bomba AK Parti kulisi! Erdoğan'a 'bu politikayla ekonomi düzelmez' diyecekler! Mehmet Şimşek faktörü...
Bomba AK Parti kulisi! Erdoğan'a 'bu politikayla ekonomi düzelmez' diyecekler! Mehmet Şimşek faktörü...
Nagehan Alçı Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i hedef aldı: Lukaşenko gibi diktatör
Nagehan Alçı Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i hedef aldı: Lukaşenko gibi diktatör
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'diktatörlük' iddialarına yanıt: Tamamen safsatadan ibaret olduğunu gösterdik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'diktatörlük' iddialarına yanıt: Tamamen safsatadan ibaret olduğunu gösterdik
Türkiye'nin Müzeleri Trendyol'da buluştu
Türkiye'nin Müzeleri Trendyol'da buluştu