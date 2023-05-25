TotalEnergies ve M Oil İstasyonları'nda ParafPara kampanyası

OYAK Grup Şirketleri bünyesinde hizmet veren GüzelEnerji, Halkbank Paraf Kart sahiplerine ayrıcalıklı fırsatlar sunuyor.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, 16 Mayıs-30 Haziran tarihlerinde Paraf Kart ile anlaşmalı TotalEnergies ve M Oil İstasyonları'nda geçerli olmak üzere farklı günlerde ve tek seferde yapılacak 300 lira ve üzeri dördüncü akaryakıt ya da otogaz alışverişleri, kullanıcılara 75 lira değerinde ParafPara kazandıracak.

Kart sahiplerinin bir kez faydalanabileceği kampanyada kazanılan ParafPara'lar 10 Ağustos'a kadar Paraf Kart üyesi TotalEnergies istasyonlarında akaryakıt ya da otogaz alışverişlerinde kullanılabilecek.

Öte yandan, kampanyaya tüm Paraf, Parafly kredi kartları dahil olurken, HalkCard, Debit kartlar, sanal kartlar ve ParafPara kullanılarak yapılan işlemler dahil edilmeyecek.

Paraf kart sahipleri, ilk alışverişten önce Paraf Mobil'den "Hemen Katıl" butonuna tıklayarak veya SMS ile TotalEnergies için "TE2023", M Oil istasyonları için "MOIL" yazıp 3404'e SMS göndererek kampanyaya ücretsiz katılım sağlayabilecek.​​​​​​​