Uluslararası dolandırıcılık şebekesi çökertildi: 12 kişi gözaltında

Çağrı merkezi kurup, telefonla aradıkları kişilere kendilerini yurt dışında görevli devlet görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan uluslararası şebeke çökertildi. Operasyonda 12 şüpheli yakalandı.

Abone ol

Kurdukları çağrı merkezi üzerinden telefonla aradıkları kişilere kendilerini takma isimlerle Avusturya, Almanya ve İsviçre’de görevli “savcı”, “polis”, “avukat”, “noter”, “İsviçre Bankası”, “kasa şefi” gibi unvanları kullanarak tanıtıp dolandırıcılık yapan uluslararası şebeke çökertildi. İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda 12 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak”, “Kurulan Örgüte Üye Olmak”, “Nitelikli Dolandırıcılık” ve “Özel Belgede Sahtecilik” gibi suçlar üzerine yürütülen bir soruşturmada, uluslararası düzeyde bir dolandırıcılık şebekesini tespit etti.

Aralarında Türk ve yabancı uyrukluların bulunduğu bir suç şebekesinin, 2012-2013 yılları arasında İstanbul’un farklı ilçelerinde çağrı merkezi kurarak Avusturya ve Almanya’da yaşayan yaşlı, algılama yeteneği zayıflamış olan mağdurları “X-LİTE” isimli uygulama üzerinden telefonla dolandırdığı belirlendi. İyi derecede Almanca konuşabilen şüpheli şahısların irtibata geçtikleri, mağdur şahıslara kendilerini takma isimlerle Avusturya, Almanya ve İsviçre ülkelerinde görevli “Cumhuriyet Savcısı”, “Polis”, “Avukat”, “Noter”, “İsviçre Bankası”, “Kasa Şefi” gibi unvanları kullanarak tanıttıkları ve bu sayede mağdur şahıslara güvence sağlayarak büyük ikramiye kazanç vaadinde bulundukları tespit edildi. Şebekenin, sözde büyük ikramiyeyi almaları için “harç parası” olarak tanımladıkları miktarları mağdur şahıslardan temin etmek suretiyle toplam 850 bin avro civarında dolandırdıkları anlaşıldı.

Yapılan çalışmaların ardından operasyon için düğmeye basıldı. Dün İstanbul, Yozgat, Çorum, Sakarya ve İzmir’de yapılan eş zamanlı operasyonlarda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şebeke üyelerinin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve cep telefonu ele geçirildi.

Yakalanan dolandırıcılar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şubesine getirildi.

Dolandırıcılar ile ilgili başlatılan tahkikatın devam ettiği, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.