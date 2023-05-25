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Beyaz Saray'dan Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin açıklama

Beyaz Saray'dan Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin açıklama

Beyaz Saray, Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. ABD Başkanı Joe Biden'ın bu konudaki pozisyonunun değişmediğinin altı çizilen açıklamada, "ABD Kongresinde bu konuda herhangi bir teminattan haberdar değiliz" denildi.

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28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerine sayılı günler kala, Beyaz Saray'dan Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili bir açıklama geldi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, çevrim içi basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. 

Türkiye'deki seçimlerden sonra F-16 anlaşmasıyla ilgili bir gelişme olabileceğine dair ABD Kongresinde herhangi bir hareket olup olmadığına ilişkin soruya Kirby, bu konuda herhangi bir teminattan haberdar olmadığını söyledi.

Kirby, konuyla ilgili gazetecileri Kongre yetkililerine yönlendirdi ve Biden'ın bu konudaki pozisyonunun değişmediğinin altını çizdi.

Kirby, "Bu konuda yalnızca Başkan Biden adına konuşabilirim ve onun da F-16 ile ilgili ilerleme kaydedilmesi konusundaki isteğinde hiçbir şey değişmedi." ifadesini kullandı.

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