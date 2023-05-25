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HDP ve Yeşil Sol Parti ikinci tur kararını verdi: Açıklama için saat verildi!

HDP ve Yeşil Sol Parti ikinci tur kararını verdi: Açıklama için saat verildi!

HDP ve YSP eş genel başkanları bugün saat 13.30'da düzenleyecekleri basın toplantısında, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerindeki tutumlarını açıklayacak.

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HDP ve YSP Eş Genel Başkanları bugün saat 13.30'da düzenleyecekleri basın toplantısıyla, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerindeki tutumlarını açıklayacak.

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile Yeşil Sol Parti Eş Sözcüleri Çiğdem Kılıçgün ve İbrahim Akın bugün HDP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyecek.

Toplantıda Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerindeki tutum duyurulacak.

Dün yazılı açıklama yapıldı

HDP ve Yeşil Sol Parti Merkez Yürütme Kurulları'ndan yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın yaptığı ortak açıklama ile ilgili yazılı bir değerlendirme yaptı.

HDP ve Yeşil Sol Parti Merkez Yürütme Kurulları tarafından yapılan yazılı açıklamada "Demokrasi ve özgürlüğü savunan politik ilkelerimize daha sıkı ve kararlı sarılıyoruz" denildi.

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