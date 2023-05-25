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Altın güne tam gaz başladı! Gözler Merkez Bankası faiz kararında gram altın, çeyrek altın kaç TL?

Altın güne tam gaz başladı! Gözler Merkez Bankası faiz kararında gram altın, çeyrek altın kaç TL?

Altında yükseliş sürüyor. 1256 liradan alıcı bulan gram altında seçim öncesi rekorlar görülmüştü. Gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararına çevrildi. Piyasa Uzmanı İslam Memiş ise yıl içinde takip edeceği seviyeleri açıkladı.

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Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,7 azalışla 1.252 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başladı. Gram altın 1.256 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.060 lira, Cumhuriyet altını da 8.350 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı 1.960 dolardan alıcı buluyor. Küresel piyasalarda ABD'deki borç limiti krizinin çözülüp çözülemeyeceğine ilişkin endişelerle negatif seyir devam ederken, bugün gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) para politikası kararlarına çevrildi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, politika faizinin yüzde 8,50'de sabit bırakılmasını bekliyor.

 Altın ve Para piyasaları Uzmanı İslam Memiş sosyal medya hesabından yatırımcılara önemli mesajlar verdi. Memiş şunları kaydetti:

*Al-sat piyasası bittiği için uzun vadeye odaklanmak gerek. Yıl içerisinde takip edeceğim seviyeler; BIST 100 = 6.000 puan ve üzeri EUR/USD = 1,15 Ons altın = 2.350 $ Ons gümüş = 40 $

*Dolar karşısındaki ucuz olan sıralamam; Borsa Euro Altın ve gümüş ons.

*Bugün TCMB, saat 14:00’de faiz kararını açıklayacak. Piyasanın genel beklentisi pas geçeceği yönünde. Dolar endeksi (dxy) 104,0 seviyesinde. Fed tutanakları sonrasında dxy yükselince onslar ve paritelerde gerileme oldu. Dolar karşısında her şeyin ucuz olduğunu gösterdi. Borsa, orta ve uzun vade için cazip.

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