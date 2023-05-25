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İlk tur sonucunu bilen şirketten Cumhurbaşkanlığı ikinci tur anketi! Erdoğan büyük fark atıyor

İlk tur sonucunu bilen şirketten Cumhurbaşkanlığı ikinci tur anketi! Erdoğan büyük fark atıyor

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonucunu en yakın bilen şirketlerden birisi olan ASAL Araştırma, 28 Mayıs'ta yapılacak olan ikinci tur oylama öncesi son anketini paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na yaklaşık 7 puan fark atıyor.

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14 Mayıs seçim sonuçlarına en yakın verileri bulan şirketlerden biri olan ASAL Araştırma’nın 2. tur anketinin sonuçları merak konusu olmuştu. ASAL Araştırma, 3 Mayıs'ta açıkladığı anket sonuçlarında ilk turda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzde 49.1, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise yüzde 46.3 oranında oy alacağını ilan etmişti. Şirket, Erdoğan’ın oy oranını 0.4, Kılıçdaroğlu’nun oy oranında 1,4 sapma ile doğru buldu.

Erdoğan yüzde 53.4 Kılıçdaroğlu yüzde 46.6

Asal Araştırma şimdi de 28 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tur oylama sonuçlarıyla ilgili anketini yayınladı. ASAL Araştırma'nın 19-24 Mayıs tarihleri arasında 26 şehirde 2 bin 184 kişi ile yaptığı anketin sonuçlarına göre 28 Mayıs'ta oyunu Erdoğan'a vereceğini söyleyenler yüzde 53.4 çıkarken, oyunu Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yana kullanacağını söyleyen yüzde 46.6'da kaldı. 

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