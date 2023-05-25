Maske takmama cezası para iadesi alma, nereden yapılır? Maske takmama cezası affı sorgulama

Kovid-19 pandemisi süresince maske takmadığı için ceza ödeyenlere paraları iade edilecek. Maske takmama cezalarında para iadesi nasıl yapılacak sorusunun yanıtı ise henüz belli değil. Ancak Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre maske cezası ödeyenler paralarını geri alabilecek.

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Kovid-19 pandemisi süresinde maske takmadığı için idari para cezasına çarptırılan vatandaşlar ödedikleri paraları geri alabilecek. Pandemi döneminde kesilen cezaların iadesi için Anayasa Mahkemesi'ne yapılan itiraz karara bağlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, ödenen idari para cezalarının geri ödenmeyeceğine ilişkin madde iptal edildi. Böylece ödenen maske cezaların geri alınmasının yolu açıldı.

Maske cezaları nasıl iade edilecek, maske cezaları idaesi nasıl olacak? sorularının henüz yanıtı belli değil. Ancak Anayasa Mahkemesi'nin kararının Resmi Gazete yayınlanması sürecin resmileştiğinin bir göstergesi. Bu nedenle kısa süre içinde ödenen maske cezalarının iade edilme yollarının da belirlenip, açıklanması bekleniyor.

Kararda, "Anayasa Mahkemesi 3/11/2022 tarihli ve 7420 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un geçici 4. maddesinin ikinci cümlesinde yer alan "...tahsil edilmiş olan idari para cezaları iade edilmez." ibaresinin Anayasa'ya aykırı olduğuna ve İptaline oyçokluğuyla karar verildi" denildi.

Geçtiğimiz yılın sonlarında Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan tahsilat genel tebliğleri, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Tahsilat tebliğine göre, maske başta olmak üzere salgının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirlere uyulmaması nedeniyle 11 Mart 2020 ile 9 Kasım 2022 tarihleri arasında verilen para cezaları silindi. Ancak, 9 Kasım 2022'den önce yapılmış ceza ödemelerinin iade edilmemesine karar verilmişti.