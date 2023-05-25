TOGG ikinci ele düştü, fiyatı sitede üç katına ulaştı! İşte dudak uçuklatan rakamlar...
İlk yerli elektrikli otomobili Togg’un ikinci elinde fiyatlar dudak uçuklatıyor. Satış fiyatı 953 bin liradan başlayan araçlar online satış sitelerinde 3 milyon 500 ila 4 milyon liradan alıcı buluyor.
Türkiye'nin otomobili Togg'a vatandaşların gösterdiği yoğun ilgi karaborsacıları harekete geçirdi. Kısa süre önce teslimatları başlayan araçlar online satış sitelerinden dudak uçuklatan rakamlara satışa çıkarılmaya başladı
Bu sitelerde "Sahibinden Togg" olarak verilen ilanlarda resmi satış fiyatı ise 953 bin liradan başlayan aracın fiyatı 3 milyon 500 ila 4 milyon liraya kadar çıkarak üç katına ulaştı. Söz konusu ilanların kısa sürede alıcı bulduğu da dikkatlerden kaçmadı.
Öte yandan sadece araç değil Togg ile ilgili hemen her şey büyük ilgi görüyor. E-ticaret sitelerinde Togg ile ilgili maket, tişört ve benzeri promosyon ürünleri bin liradan başlayan fiyatlarla alıcı buluyor.
Araçla ilgili internette ilgi gören başka bir konu ise domain fiyatları. Örneğin www.marmaratoggbayi. com alan adı 250 bin lira, www.togg2elparca. com ise 300 bin lirada satılığa çıkmış durumda.