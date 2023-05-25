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Ümit Özdağ İçişleri Bakanı olursa Kürt seçmen yine de oyunu Kılıçdaroğlu'na verecek mi?

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Gazeteci yazar Altan Tan ile birlikte canlı yayında Ümit Özdağ’a Millet İttifakı’nın seçimi kazanması takdirde İçişleri Bakanlığı verileceği iddiası ile ilgili değerlendirmelerde bulunuyor.

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14 Mayıs seçimlerinde ATA İttifakı olarak yüzde 5 oy alan Sinan Oğan ve Ümit Özdağ seçimin 2. turu için oldukça önemli bir konuma gelmişti. İkilinin hangi ittifakı destekleyeceği tartışılırken bir anda sürpriz bir kararla ATA İttifakı dağılmış, Sinan Oğan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yana, Ümit Özdağ ise Kılıçdaroğlu'ndan tarafa geçmişti. Daha önce Kılıçdaroğlu için çok sert ifadeler söyleyen Ümit Özdağ adeta bu laflarını yuttu ve Kandil’deki teröristlerin desteklediği Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldı. Akıllardaki soru ise Ümit Özdağ'a ne vaat edildi? Kulislerde dolaşan bilgilere göre Ümit Özdağ İçişleri Bakanlığı’na göz dikti. Peki bu iddia doğruysa ve peynir ekmek gibi bakanlık dağıtılan altılı masada Ümit Özdağ‘a İçişleri Bakanlığı verilirse Kürt seçmen Kılıçdaroğlu'na oy vermeyi sürdürecek mi?

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Gazeteci yazar Altan Tan ile bu konuyu ve gündemin diğer maddelerini canlı yayında değerlendiriyor.

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