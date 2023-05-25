BIST 4.438
DOLAR 19,92
EURO 21,44
ALTIN 1.256,93
HABER /  SPOR  /  GALATASARAY

Londra Victor Nelsson zirvesi! Galatasaray, Tottenham ile masaya oturdu: Teklif ortaya çıktı!

Londra Victor Nelsson zirvesi! Galatasaray, Tottenham ile masaya oturdu: Teklif ortaya çıktı!

Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, Londra'daki transfer görüşmelerinde Tottenham ile masaya oturdu.

Abone ol

Tottenham, Victor Nelsson için Erden Timur'a 13 milyon euro teklif etti. Erden Timur, bu teklifi İstanbul'daki idarecilere dahi danışmadan geri çevirdi.

Erden Timur, Tottenham'a Victor Nelsson için belirledikleri rakamın 25 milyon euro olduğunu ve bu rakamın 1 euro bile aşağısına satış yapmayacaklarını iletti. Tottenham'ın önümüzdeki günlerde yeni bir teklifle Galatasaray'ın kapısını çalacağı da öğrenildi.

Galatasaray tok satıcı

Victor Nelsson için tok satıcı olan Galatasaray, Tottenham dışındaki diğer kulüplere de benzer yaklaşım gösterdi ve 25 milyon euro cevabını iletti.

Bu sezon 'duvar' oldu

Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 33 maça çıkan Danimarkalı yıldız, mücadeleci futbolunun yanı sıra 1 gol, 1 asistlik katkı verdi.

Galatasaray, Victor Nelsson'u 7 milyon euro bonservisle Ağustos 2021'te Kopenhag'dan kadrosuna katmıştı. 24 yaşındaki Danimarkalı stoper, yaş grubunun en iyileri arasında gösteriliyordu.

ÖNCEKİ HABERLER
Ümit Özdağ İçişleri Bakanı olursa Kürt seçmen yine de oyunu Kılıçdaroğlu'na verecek mi?
Ümit Özdağ İçişleri Bakanı olursa Kürt seçmen yine de oyunu Kılıçdaroğlu'na verecek mi?
Milli taekwondocular, Dünya Şampiyonası'nda Paris 2024 için avantaj arayacak
Milli taekwondocular, Dünya Şampiyonası'nda Paris 2024 için avantaj arayacak
Beşiktaş ve Sivasspor'da forma giymişti Douglas tutuklandı
Beşiktaş ve Sivasspor'da forma giymişti Douglas tutuklandı
Yüksek oranda alkol tüketimi ileri yaşlarda kas kütlesi kaybına yol açıyor
Yüksek oranda alkol tüketimi ileri yaşlarda kas kütlesi kaybına yol açıyor
Altın güne tam gaz başladı! Gözler Merkez Bankası faiz kararında gram altın, çeyrek altın kaç TL?
Altın güne tam gaz başladı! Gözler Merkez Bankası faiz kararında gram altın, çeyrek altın kaç TL?
İlk tur sonucunu bilen şirketten Cumhurbaşkanlığı ikinci tur anketi! Erdoğan büyük fark atıyor
İlk tur sonucunu bilen şirketten Cumhurbaşkanlığı ikinci tur anketi! Erdoğan büyük fark atıyor
HAVELSAN, Malezya'da yeni anlaşmalara imza attı
HAVELSAN, Malezya'da yeni anlaşmalara imza attı
Koklear implant yaşlılıkta işitme kaybına çözüm oluyor
Koklear implant yaşlılıkta işitme kaybına çözüm oluyor
Maske takmama cezası para iadesi alma, nereden yapılır? Maske takmama cezası affı sorgulama
Maske takmama cezası para iadesi alma, nereden yapılır? Maske takmama cezası affı sorgulama
Bodrum'da bir yelkenli teknede 71 düzensiz göçmen yakalandı
Bodrum'da bir yelkenli teknede 71 düzensiz göçmen yakalandı
TotalEnergies ve M Oil İstasyonları'nda ParafPara kampanyası
TotalEnergies ve M Oil İstasyonları'nda ParafPara kampanyası
Beyaz Saray'dan Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin açıklama
Beyaz Saray'dan Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin açıklama