BIST 4.434
DOLAR 19,92
EURO 21,44
ALTIN 1.257,75
HABER /  SPOR

1. Lig'de Play-Off heyecanı: Eyüpspor, Sakaryaspor’a konuk oluyor!

1. Lig'de Play-Off heyecanı: Eyüpspor, Sakaryaspor’a konuk oluyor!

Spor Toto 1. Lig Play-Off 1. Turu’nda Eyüpspor, yarın deplasmanda Sakaryaspor ile karşı karşıya gelecek.

Abone ol

Spor Toto 1. Lig’de play-off heyecanı yarın oynanacak iki karşılaşmayla başlayacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak Play-Off 1. Turu’nda ligi 6. sırada bitiren Eyüpspor, 5. basamakta sezonu tamamlayan Sakaryaspor’a konuk olacak.

Yeni Sakarya Atatürk Stadı’nda oynanacak karşılaşma saat 20.00’da başlayacak. Müsabakayı kazanan taraf, Play-Off 2. Turu’nda Bodrumspor-Göztepe eşleşmesinin galibiyle finalde Pendikspor’un rakibi olmak için mücadele edecek.

Eyüpspor, bu sezon Spor Toto 1. Lig’de çıktığı 36 maçta 18 galibiyet, 10 mağlubiyet ve 8 beraberlik aldı. Topladığı 62 puanla ligi 6. sırada tamamlayan İstanbul ekibi, oynadığı 36 müsabakada 40 gol atarken, kalesinde 30 gol gördü. Sarı-siyahlılar, şampiyon Samsunspor’un ardından ligde en az gol yiyen ikinci ekip olurken, küme düşen Denizlispor’un ardından da ligde en az gol atan ikinci takım olarak yer aldı. Sakaryaspor ise bu sezon ligde oynadığı 36 maçta 20 galibiyet, 14 mağlubiyet ve 8 beraberlikle 62 puan topladı ve 5. sırada tamamladı. Sakarya ekibi, bu müsabakalarda 59 gol atıp, 47 gol yedi.

Eyüpspor ile Sakaryaspor arasında ligde oynanan ilk maçı Eyüpspor sahasında 2-1 kazanırken, Sakarya’da oynanan ikinci karşılaşma ise 2-0 Sakaryaspor’un galibiyetiyle sonuçlandı.

ÖNCEKİ HABERLER
YSK son verileri açıkladı! İkinci tur için kaç kişi oy kullandı?
YSK son verileri açıkladı! İkinci tur için kaç kişi oy kullandı?
Trabzonspor'un savunmadaki golcüsü Bartra
Trabzonspor'un savunmadaki golcüsü Bartra
Fatih'te seyir halindeki tramvayda yangın! Yolcular tahliye edildi
Fatih'te seyir halindeki tramvayda yangın! Yolcular tahliye edildi
ABD'nin olası temerrüde düşmesi ekonomiyi işsizliğin arttığı derin bir resesyona sürükleyebilir
ABD'nin olası temerrüde düşmesi ekonomiyi işsizliğin arttığı derin bir resesyona sürükleyebilir
Londra Victor Nelsson zirvesi! Galatasaray, Tottenham ile masaya oturdu: Teklif ortaya çıktı!
Londra Victor Nelsson zirvesi! Galatasaray, Tottenham ile masaya oturdu: Teklif ortaya çıktı!
Ümit Özdağ İçişleri Bakanı olursa Kürt seçmen yine de oyunu Kılıçdaroğlu'na verecek mi?
Ümit Özdağ İçişleri Bakanı olursa Kürt seçmen yine de oyunu Kılıçdaroğlu'na verecek mi?
Milli taekwondocular, Dünya Şampiyonası'nda Paris 2024 için avantaj arayacak
Milli taekwondocular, Dünya Şampiyonası'nda Paris 2024 için avantaj arayacak
Beşiktaş ve Sivasspor'da forma giymişti Douglas tutuklandı
Beşiktaş ve Sivasspor'da forma giymişti Douglas tutuklandı
Yüksek oranda alkol tüketimi ileri yaşlarda kas kütlesi kaybına yol açıyor
Yüksek oranda alkol tüketimi ileri yaşlarda kas kütlesi kaybına yol açıyor
Altın güne tam gaz başladı! Gözler Merkez Bankası faiz kararında gram altın, çeyrek altın kaç TL?
Altın güne tam gaz başladı! Gözler Merkez Bankası faiz kararında gram altın, çeyrek altın kaç TL?
İlk tur sonucunu bilen şirketten Cumhurbaşkanlığı ikinci tur anketi! Erdoğan büyük fark atıyor
İlk tur sonucunu bilen şirketten Cumhurbaşkanlığı ikinci tur anketi! Erdoğan büyük fark atıyor
HAVELSAN, Malezya'da yeni anlaşmalara imza attı
HAVELSAN, Malezya'da yeni anlaşmalara imza attı