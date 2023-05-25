BIST 4.438
DOLAR 19,92
EURO 21,44
ALTIN 1.256,93
HABER /  DÜNYA

İran: Avrupa'ya doğal gaz ihraç etmemiz durumunda bu, Türkiye üzerinden olacaktır

İran: Avrupa'ya doğal gaz ihraç etmemiz durumunda bu, Türkiye üzerinden olacaktır

İran Ulusal Doğal Gaz Şirketi (NIGC) Genel Müdürü Mecid Çegeni, ülkesinin Avrupa'ya doğal gaz ihraç etmesi durumunda bunu Türkiye üzerinden gerçekleştireceklerini söyledi.

Abone ol

İranlı İşçiler Haber Ajansına (ILNA) konuşan Çegeni, ülkesinin doğal gaz ihracatıyla ilgili geleceğe yönelik yaklaşımı hakkında bilgi verdi.

Çegeni, "Eğer Avrupa'ya doğal gaz ihraç edecek olursak bu, Türkiye üzerinden olacaktır." dedi.

Pakistan, Afganistan ve Umman'ın da İran doğal gazını istediğini dile getiren Çegeni, müzakerelerin gündemde olduğunu fakat bu ülkelerin bazılarıyla sözleşme imzalamak için gerekli altyapının henüz hazır olmadığını kaydetti.

ÖNCEKİ HABERLER
1. Lig'de Play-Off heyecanı: Eyüpspor, Sakaryaspor’a konuk oluyor!
1. Lig'de Play-Off heyecanı: Eyüpspor, Sakaryaspor’a konuk oluyor!
YSK son verileri açıkladı! İkinci tur için kaç kişi oy kullandı?
YSK son verileri açıkladı! İkinci tur için kaç kişi oy kullandı?
Trabzonspor'un savunmadaki golcüsü Bartra
Trabzonspor'un savunmadaki golcüsü Bartra
Fatih'te seyir halindeki tramvayda yangın! Yolcular tahliye edildi
Fatih'te seyir halindeki tramvayda yangın! Yolcular tahliye edildi
ABD'nin olası temerrüde düşmesi ekonomiyi işsizliğin arttığı derin bir resesyona sürükleyebilir
ABD'nin olası temerrüde düşmesi ekonomiyi işsizliğin arttığı derin bir resesyona sürükleyebilir
Londra Victor Nelsson zirvesi! Galatasaray, Tottenham ile masaya oturdu: Teklif ortaya çıktı!
Londra Victor Nelsson zirvesi! Galatasaray, Tottenham ile masaya oturdu: Teklif ortaya çıktı!
Ümit Özdağ İçişleri Bakanı olursa Kürt seçmen yine de oyunu Kılıçdaroğlu'na verecek mi?
Ümit Özdağ İçişleri Bakanı olursa Kürt seçmen yine de oyunu Kılıçdaroğlu'na verecek mi?
Milli taekwondocular, Dünya Şampiyonası'nda Paris 2024 için avantaj arayacak
Milli taekwondocular, Dünya Şampiyonası'nda Paris 2024 için avantaj arayacak
Beşiktaş ve Sivasspor'da forma giymişti Douglas tutuklandı
Beşiktaş ve Sivasspor'da forma giymişti Douglas tutuklandı
Yüksek oranda alkol tüketimi ileri yaşlarda kas kütlesi kaybına yol açıyor
Yüksek oranda alkol tüketimi ileri yaşlarda kas kütlesi kaybına yol açıyor
Altın güne tam gaz başladı! Gözler Merkez Bankası faiz kararında gram altın, çeyrek altın kaç TL?
Altın güne tam gaz başladı! Gözler Merkez Bankası faiz kararında gram altın, çeyrek altın kaç TL?
İlk tur sonucunu bilen şirketten Cumhurbaşkanlığı ikinci tur anketi! Erdoğan büyük fark atıyor
İlk tur sonucunu bilen şirketten Cumhurbaşkanlığı ikinci tur anketi! Erdoğan büyük fark atıyor