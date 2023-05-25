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Sanki içine doğmuş! 6 ay önceki sözü gerçekleşti, organları 6 kişiye umut oldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Sanki içine doğmuş! 6 ay önceki sözü gerçekleşti, organları 6 kişiye umut oldu

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde gerçekleşen kazada yaralanan Mert Yıldırım (21), 5 gün sonra hayatını kaybetti. Gencin organları ise 6 kişiye umut olurken, ölümünden aylar önce babasına söylediği söz dikkat çekti.

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5 gün önce Erbaa'da meydana gelen kazada, M.T. (21) idaresindeki Fiat marka 60 ADZ 104 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı. Çarpma sonucunda araçta sıkışan sürücü M.T. (21) ve yanında yolcu olarak bulunan Mert Yıldırım (21) itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarıldı. Araçtan çıkarılan yaralılar, Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Mert Yıldırım, Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. 5 gün boyunca yaşam mücadelesi veren Yıldırım, geçtiğimiz gün hayatını kaybetti.

Tokat Devlet Hastanesi ve İl Sağlık Müdürlüğünün hasta yakınlarıyla görüşmesinin ardından hasta yakınları vefat eden hastanın organlarının bağışlanmasına karar verdi. Kararın alınmasının ardından nakil işlemi için ekipler harekete geçti. Sabah saatlerinde yapılan ameliyatın ardından, ilk olarak kalp nakil edilmek üzere yola çıktı. Nakil işlemi için yola çıkan kalp, Tokat'tan askeri helikopter ile İstanbul da bulunan Kartal Koşuyolu yüksek ihtisas eğitim ve araştırma Hastanesi'ne yola çıkan kalp bir hasta için umut oldu. 2 kornea, 2 Böbrek, karaciğer ve kalbini bağışlayan Mert Yıldırım, 6 cana umut oldu.

"Organlarımı feda ederim" demiş

Mert Yıldırım'ın babası, 6 cana umut olduklarını belirterek, "Mert benim oğlum, ismi gibi kendisi de mert bir insandı. 6 ay öncesinde 'bana bir şey olursa ihtiyaç sahipleri için organlarımı feda ederim' demişti. İnşallah 6 cana umut olacak benim oğlum. Geçti gençliğini diğerlerine Allah bağışlasın. İnşallah başka canlara umut olacak. Onlardan da tek beklediğim Mert'e dua etmeleridir. Evladımızı şehitlik mertebesinde uğurlayacağız" dedi.

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