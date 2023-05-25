İlk tur tahminlerinde büyük çuvallayan KONDA, ikinci tur anketini yayınladı! Bu sefer Erdoğan fark atıyor

Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk tur oylamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yüzde 43.7, Kemal Kılıçdaroğlu'nu da yüzde 49.3 olarak gösteren KONDA Araştırma, ikinci tur anket sonuçlarını paylaştı. Buna göre ikinci turda Cumhurbaşkanı ERdoğan yüzde 52.7 oy alırken, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 47.3'te kalıyor.

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KONDA Araştırma ilk tur seçim öncesi 11 Mayıs'ta yayınladığı ankette CHP lideri Kemal Kılıçdroğlu'nun yüzde 49.3, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yüzde 43.7 oy alacağı tahmininde bulunmuştu. Ancak seçim sonuçları açıklanınca tahminlerinde en büyük hatayı yapan şirketlerden biri oldu KONDA Araştırma.

34 şehirde 3 bin 607 kişiyle...

İlk turda büyük çuvallayan KONDA, ikinci tur için 34 ilde 3 bin 607 kişi ile yaptığı araştırmanın sonucunu müşterilerine gönderdi. 25 Mayıs 2023 tarihli KONDA'nın abonelerine gönderdiği bilgi notuna göre ikinci tur seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan rakibi Kemal kılıçdaroğlu'na büyük fark atıyor.

Yüzde 8 kararsız yüzde 2 protesto oy

Konda'nın bilgi notuna göre 20-21 Mayıs tarihleri arasında yapılan araştırmaya göre, cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'a oy vereceğini söyleyenler yüzde 47 çıkarken, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yana tercihini kullanacaklar yüzde 42.2 çıktı. Ankete katılanların yüzde 8.2'si kararsız kalırken, yüzde 2.6'sı da sandığa gitmeyeceğini söyledi.

İkinci turda yaklaşık 4.5 puan fark atıyor

KONDA'nın bilgi notunda kararsızların dağıtılması durumunda ikinci turda Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52.7, Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 47.3 oy alıyor görünüyor.