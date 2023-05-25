BIST 4.434
DOLAR 19,92
EURO 21,44
ALTIN 1.257,75
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Çoruh nehrine düşen kamyon 3 gün sonra çıkartıldı, kayıp sürücü ise aranıyor!

Çoruh nehrine düşen kamyon 3 gün sonra çıkartıldı, kayıp sürücü ise aranıyor!

ARTVİN'in Şavşat ilçesinde 3 gün önce kamyonuyla Çoruh nehrine düşen sürücü Zübeyir Topal’ı arama çalışmaları devam ediyor. Mevsimin en coşkun dönemini yaşayan Çoruh nehrine düşen kamyon 3 gün sonra vinç yardımıyla çıkartıldı.

Abone ol

Artvin'in Şavşat ilçesinde Salı günü kamyonuyla düştüğü derede akıntıya kapılarak kaybolan sürücü için arama çalışması devam ediyor. AFAD koordinesinde, jandarma, UMKE, JAK, Çoruh Arama Kurtarma, Hopa Deniz Polisi ve 112 Acil Sağlık ekiplerinden oluşan 110 kişi bölgede çalışmasını sürdürüyor. Kazanın meydana geldiği yerden itibaren başlatılan çalışmada ekipler şuana kadar bir ize rastlamadı.

Öte yandan ilkbahar yağışlarıyla mevsimin en coşkun dönemi olması nedeniyle suya düşen kamyon vinç yardımıyla 3 gün sonra çıkartıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Yabancılar bu yıl gayrimenkulde en çok Antalya ve İstanbul'u tercih etti
Yabancılar bu yıl gayrimenkulde en çok Antalya ve İstanbul'u tercih etti
Manisa'ırı 7 ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 40 gözaltı
Manisa'ırı 7 ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 40 gözaltı
CZN Burak paylaştı fenomen Latif öldü! Fenomen Latif kimdir, neden öldü, hastalığı neydi?
CZN Burak paylaştı fenomen Latif öldü! Fenomen Latif kimdir, neden öldü, hastalığı neydi?
İran: Avrupa'ya doğal gaz ihraç etmemiz durumunda bu, Türkiye üzerinden olacaktır
İran: Avrupa'ya doğal gaz ihraç etmemiz durumunda bu, Türkiye üzerinden olacaktır
1. Lig'de Play-Off heyecanı: Eyüpspor, Sakaryaspor’a konuk oluyor!
1. Lig'de Play-Off heyecanı: Eyüpspor, Sakaryaspor’a konuk oluyor!
YSK son verileri açıkladı! İkinci tur için kaç kişi oy kullandı?
YSK son verileri açıkladı! İkinci tur için kaç kişi oy kullandı?
Trabzonspor'un savunmadaki golcüsü Bartra
Trabzonspor'un savunmadaki golcüsü Bartra
Fatih'te seyir halindeki tramvayda yangın! Yolcular tahliye edildi
Fatih'te seyir halindeki tramvayda yangın! Yolcular tahliye edildi
ABD'nin olası temerrüde düşmesi ekonomiyi işsizliğin arttığı derin bir resesyona sürükleyebilir
ABD'nin olası temerrüde düşmesi ekonomiyi işsizliğin arttığı derin bir resesyona sürükleyebilir
Londra Victor Nelsson zirvesi! Galatasaray, Tottenham ile masaya oturdu: Teklif ortaya çıktı!
Londra Victor Nelsson zirvesi! Galatasaray, Tottenham ile masaya oturdu: Teklif ortaya çıktı!
Ümit Özdağ İçişleri Bakanı olursa Kürt seçmen yine de oyunu Kılıçdaroğlu'na verecek mi?
Ümit Özdağ İçişleri Bakanı olursa Kürt seçmen yine de oyunu Kılıçdaroğlu'na verecek mi?
Milli taekwondocular, Dünya Şampiyonası'nda Paris 2024 için avantaj arayacak
Milli taekwondocular, Dünya Şampiyonası'nda Paris 2024 için avantaj arayacak