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Galatasaray, Ankaragücü maçında şampiyon olursa 'kupa' talebinde bulunacak

Galatasaray, Ankaragücü maçında şampiyon olursa 'kupa' talebinde bulunacak

Galatasaray yönetimi, MKE Ankaragücü maçını kazanması ve şampiyonluğu garantilemesi halinde Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bir talepte bulunacak.

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Galatasaray yönetimi, MKE Ankaragücü maçını kazanması ve şampiyonluğu garantilemesi halinde Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bir talepte bulunacak.

Başkent'te kazanması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek olan Galatasaray, kupanın Fenerbahçe derbisinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'na gelmesi için resmi başvuruda bulunacak.

Sarı kırmızılı yönetim, derbi sonrası şampiyonluk kutlaması planlaması da yapacak.

Galatasaray'ın temasa geçtiği TFF yönetim kurulu üyeleri, şampiyonluğun garantilenmesi halinde kupayı getirme konusunda yeşil ışık yaktı. Konunun TFF yönetim kurulunda görüşüleceği ve onay çıkması halinde derbi öncesi Nef Stadyumu'nda getirileceği öğrenildi.

Süper Lig statüsü ne diyor?

TFF'nin 2022/23 sezonu öncesi yayınladığı Spor Toto Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 11. maddesi bu konuya açıklık getiriyor. İşte ilgili madde:

Madde 11- kupa ve madalyalar

(1) Süper Lig müsabakalarını birinci olarak tamamlayan kulübe, kural olarak ilgili kulübün son lig müsabakası sonunda TFF tarafından şampiyonluk kupası verilir.

Süper Lig müsabakalarını birinci olarak tamamlayan kulübün, mevcut puan durumuna göre matematiksel olarak daha erken belirlenmesi halinde, ilgili kulübe ev sahibi olarak oynayacağı son lig müsabakası sonunda TFF tarafından şampiyonluk kupası verilir.

(2) Kupanın nasıl tasarlanacağına ve ne şekilde üretileceğine TFF tarafından karar verilir.

(3) Kupa seremonisi organizasyonu TFF tarafından yapılır. Ev sahibi kulüp seremoni kurallarına uymak zorundadır.

(4) Kupa seremonisi saha içerisinde TFF tarafından hazırlanacak platformda gerçekleştirilir.

(5) Şampiyon olan kulüp kupa seremonisine katılmak zorundadır. Seremoniye kulüp başkanı, teknik heyet, müsabaka isim listesinde yer alan futbolcular, kadroya giremeyen diğer futbolcular ve yedek kulübesinde bulunma hakkı olan görevliler olmak üzere en fazla 40 kişi katılır. Kupa törenine futbolcuların tescilli formaları ile katılmaları zorunludur.

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