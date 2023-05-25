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Çin Ticaret Bakanı, APEC toplantısı için ABD'ye gidecek

Çin Ticaret Bakanı, APEC toplantısı için ABD'ye gidecek

Çin Ticaret Bakanı Vang Vıntao'nun bugün ABD'nin Michigan eyaletinin Ditroit şehrinde başlayacak Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ticaret Bakanları Toplantısı'na katılacağı bildirildi.

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Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Vang'ın ziyaretinde, Amerikalı mevkidaşı Gina Raimondo ve ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai ile görüşeceği belirtildi.

Açıklamada, Vang'ın temaslarında iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerde ortak kaygı konusu olan konuları ele alacağı kaydedildi.

Vang'ın ziyareti, son günlerde ABD'nin Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan ile ticari bağlarını güçlendireceğine yönelik açıklaması sonrası Pekin'in, Amerikan hafıza çipleri üreticisi Micron'un kritik altyapı projelerini yürüten Çinli şirketlere çip ve entegre devre satışının yasaklanmasının ardından iki ülke arasında anlaşmazlıkların arttığı bir döneme denk geliyor.

Bu yıl şubatta Çin'e ait yüksek irtifa balonunun, ABD hava sahasına girmesi ve ardından savaş uçağıyla vurularak düşürülmesi ilişkilerde krize sebep olmuş, bakanlıklar düzeyindeki görüşmeler askıya alınmıştı.

ABD Başkanı Joe Biden, G7 Zirvesi'nde Çin ile "buzların yakında çözülmesini beklediğini" dile getirmişti.

Pekin yönetimi, dün, yılbaşından bu yana boş olan Washington Büyükelçiliğine, Dışişleri Bakan Yardımcısı Şie Fıng'ın atandığını bildirmişti.

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