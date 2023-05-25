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Hatay'da yapımı tamamlanan 67 iş yeri depremzede esnafa teslim edildi

Hatay'da yapımı tamamlanan 67 iş yeri depremzede esnafa teslim edildi

Kentte koordinatör vali olarak görev yapan Osman Kaymak: - "Bu alanlar, kalıcı iş yerleri yapılana kadar esnafımız için umut, moral olacak. Birçok esnafımız müşterileriyle tekrar temas kurabilecek"

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Depremlerden etkilenen Hatay'da işletmeleri yıkılan veya ağır hasar alan 67 esnaf, yapımı tamamlanan çelik konstrüksiyonlu geçici iş yerlerine kavuştu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki Depremlerden etkilenen Antakya ilçesinde, depremzede esnaf için Üçgedik Mahallesi'nde Emlak Konut GYO tarafından çelik konstrüksiyon olarak yapılan 67 geçici iş yerinde çalışmalar tamamlandı.

Antakya-İskenderun kara yolu üzerinde kurulan ve hak sahiplerinin kura ile belirlendiği geçici iş yerlerinin anahtarını alan esnaf, ekmek teknelerinde müşterilerini ağırlamaya başladı.

Hatay'da koordinatör vali olarak görev yapan Osman Kaymak, AA muhabirine, kent genelinde iş yerleri hasar gören esnaf için yapılan geçici ticaret alanı çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirtti.

Bu kapsamda Emlak Konut Üçgedik Geçici Ticaret Alanı'nın da yapımının tamamlandığını aktaran Kaymak, şöyle devam etti:

"Bu alanlar, kalıcı iş yerleri yapılana kadar esnafımız için umut, moral olacak. Birçok esnafımız müşterileriyle tekrar temas kurabilecek. Şehrin canlanması açısından bunu çok önemsiyoruz. Bu iş yerlerinin oluşmasında emeği olan valiliklerimize, AFAD'a ve tüm çalışanlara çok teşekkür ediyorum. İş yerlerinin esnafımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Kırtasiye ürünleri üzerine faaliyet gösteren Esra Barutçu Yüksel, uzun süre sonra yeniden işbaşı yaptıklarını söyledi.

Geçici iş yerine kavuşmanın mutluğunu yaşadığını aktaran Yüksel, "Çok güzel iş yerleri yapılmış, valimize, devletimize teşekkür ediyoruz. İnşallah hep birlikte eski iş yerlerimize de döneceğimiz günleri de görürüz." diye konuştu.

İş yerini teslim alan harita ve kadastro mühendisi Tuban Öztürk, çok güzel bir çarşıya kavuştuklarını belirterek, emeği geçelere teşekkür etti.

Terzi Ahmet Kılıç, 6 Şubat'tan bu yana çalışamadığını ifade ederek, "Sağ olsun devletimiz bize bu iş yerlerini verdi. Burası artık yeni iş yerimiz. Tüm müşterilerimizi buraya bekleriz." dedi.

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