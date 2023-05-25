1. tur sandık görevli ücretleri ne zaman yatacak? YSK seçim parası elden mi alınır?

Türkiye 28 Mayıs Pazar günü 2. tur seçimlerde oy kullanmak için sandık başına gidecek. Seçimlerde yine binlerce vatandaş görev alacak. Peki 1. tur seçimlerde görev alanların parası ne zaman, nereye yatacak? YSK seçim görevli ücretleri ne zaman yatar?

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1. tur seçimlerinin ardından aandık görevlisi ücretlerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı her gün merak konusu oluyor. 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde görev alan, 28 Mayıs'ta da 2. tur seçimlerinde görev alacak olan sandık görevlileri tarafından sorgulanıyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen sandık görevlileri kamu çalışanları tarafından oluşturuluyor. Peki, 2023 sandık görevlisi ücreti ne kadar, görevli ücretleri ne zaman yatacak?

2023 sandık görevli ücretleri

Sandık görevlerilerin, 2023 seçimlerinde ne kadar ücret alacağı, seçimin ilk turunda görev aldıktan sonra ikinci turda da görev almak için bekleyen kamu çalışanları tarafından sorgulanıyor.

2019 yılında yerel yönetimlerin belirlendiği seçimde sandık görevlisi olarak görev yapan başkan ve üyelere 261 TL, siyasi parti temsilcilerine ise 130 TL ödeme yapıldı. 2023 yılı için sandık görevlisi ücretleri henüz belli olmadı. Ancak genel hesaplama yönteminin 2000 x memur maaş katsayısı olması dolayısıyla 0,433684 x 2000 = 867 TL civarında belirlenmesi bekleniyor.

Sandık görevli ücretleri ne zaman yatar?

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimi sonrasında sandık görevlisi ücretleri henüz hesaplara yatırılmadı. Cumhurbaşkanlığı seçimleri tamamlanamadığı için seçimler 2. turu ile 28 Mayıs’ta yeniden yapılacak.

Buna göre; Sandık görevlisi ücretlerinin, 28 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. turunun ardından hesaplara yatırılacağı tahmin ediliyor.

Ödemeler elden mi?

Sandık görevlilerine yapılacak ödemeler, bir önceki seçimlerde olduğu gibi il ve ilçe seçim kurulu başkanlıkları adına açılacak hesap aracılığı ile gerçekleşecek. Ödemeler elden yapılmayacak.