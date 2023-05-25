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e-Milli Takım, Dünya Kupası’nda

e-Milli Takım, Dünya Kupası’nda

FIFA eNations Cup Avrupa Play-Off Yarı Finali'nde Norveç'i iki maç sonunda 3-2 mağlup eden e-Milli Takımı, Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti.

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Turkcell’in ana sponsoru olduğu e-Milli Takımı, 5 aydır mücadele ettiği FIFA eNations Cup 2023 Avrupa Eleme Gruplarını zaferle tamamladı. Avrupa’nın 54 ülkesinin mücadele ettiği ve 11 takımının Dünya Kupası’na hak kazandığı müsabakalarda e-Milli Takımı, İngiltere başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesini geride bıraktı. Milliler, tarihinde ilk kez Dünya Kupası’na katılma hakkı kazandı.

Dünya Kupası, FIFA tarafından Temmuz ayında off-line olarak gerçekleştirilecek.

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