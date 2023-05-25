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Togg'unu satmak için ilan verdi yazdığı rakam dudak uçuklattı: Kimliği ortaya çıktı!

Togg'unu satmak için ilan verdi yazdığı rakam dudak uçuklattı: Kimliği ortaya çıktı!

Yerli otomobil Togg ikinci el fiyatı görenleri şaşkına çevirdi. Satış fiyatı 953 bin liradan başlayan araç ikinci el çevrimiçi satış sitesinde yaklaşık 4 katı fiyatına satışa konuldu. Satışa koyan kişinin 'RTÜK uzmanı' olduğu iddiası üzerine Radyo Televizyon Üst Kurulu tarafından inceleme başlatıldığı duyuruldu.

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Online satışlar ve kura çekiminin ardından geçtiğimiz günlerde teslimatına başlanan Togg ikinci el piyasasında dudak uçuklatan rakamlarla satışa çıkarılmaya başlandı. Togg sahibi olan bir yurttaş aracını ikinci el araba sitesinden satmak için ilan verdi.

Söz konusu ilanda Ankara’da satışa sunulan ve henüz 600 km yol yapmış olan kırmızı bir Togg’un 3.5 milyon TL’ye satışa konulduğu görüldü. Aracın standart satış fiyatı ise 1 milyon 215 bin TL. 

Yenişafak Gazetesi bu kişinin RTÜK Uzmanı Sadık Canyurt olduğunu öne sürdü.  

RTÜK inceleme başlattı

Yenişafak'ın haberinin ardından Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, iddiaya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Şahin şunları kaydetti: 

"KESK Konfederasyonu’na bağlı Haber Sen Şube Başkanı Sadık Canyurt isimli çalışanımızın yerli ve millî gururumuz TOGG üzerinden akıl almaz bir fiyat manipülasyonuna giriştiği yönündeki haberler üzerine konu ile ilgili inceleme başlatılmıştır."

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