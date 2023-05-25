Judo Yıldızlar Türkiye Şampiyonası Sivas'ta tamamlandı

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, 2024 Paris Olimpiyatları'nda madalya kazanmayı hedeflediklerini söyledi.

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Sezer Huysuz, Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası'na katılmak üzere geldiği Sivas'ta, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde tüm spor branşlarında olduğu gibi judoda da aktif sporcu sayısında büyük düşüş yaşandığını belirtti.

Yaklaşık 25 bin aktif sporcu sayısının salgın döneminde 11 bine kadar düştüğüne dikkati çeken Huysuz, "Şu anda 35 bine yakın aktif sporcumuz var. Altyapıyla 135-140 bin aralığında lisanslı sporcumuz bulunuyor." dedi.

Salgının özellikle genç yaş grubunu etkilediğini vurgulayan Huysuz, yaklaşık bir yıldır faaliyet yapabildiklerini, çocukların kendilerini gösterebilmeleri için de illerde müsabakalar düzenlediklerini söyledi.

Huysuz, 2024 yılında ilk defa Yıldızlar Avrupa Şampiyonası düzenleneceğine değinerek, "Gelecek yıl bu yaş grubundaki çocuklarımız ülkemizi Avrupa Şampiyonası'nda temsil edecek." diye konuştu.