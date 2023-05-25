PAGDER'den "KKDİK süreci Türk sanayisi için tehlike arz ediyor" açıklaması

Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Gülsün: - "Katma değerli üretim için kritik önemi haiz bazı kimyasallar ülkemize çok düşük miktarlarda gelmekte ve bu sebeple yurt dışı tedarikçilerimiz söz konusu az miktardaki ürün için KKDİK maliyetlerine katlanmak istememektedir"

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Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Gülsün, ihracat yaptıkları ülkelerdeki alıcıların kendilerinin üretim kapasitesine ve yeterliliğine güven duymasının büyük önem arz ettiğini kaydetti.

PAGDER'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Gülsün, Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması'nın (KKDİK) nihai uygulama süreci yaklaştıkça üretimde kullanılan kimyasalların nihai kayıtlarının henüz gerçekleştirilmediğini gören yurt dışı firmaların tedarik zincirlerini gözden geçirebileceklerini ve risk almamak adına farklı ülkelere yönelebileceklerini aktardı.

Nitelikli üretim yapan iş kollarının birçoğunda ihracatın uzun vadeli kontratlarla gerçekleştiğini hatırlatan Gülsün, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda ihracat yaptığımız ülkelerdeki alıcıların da bizlerin üretim kapasitesine ve yeterliliğine güven duyması da büyük önem arz ediyor. Mevcut durumun sürmesi ve yıl sonunda da nihai kaydı yapılmış kimyasal sayısının yetersiz olması durumunda ihracat kontratlarının yenilenmesi zora girecektir. Ülkemiz sanayisi tarafından ham madde olarak kullanılan ürünlerin önemli bir kısmının ülkemizde üretimi yok ve bunları ithalat yoluyla temin ediyoruz.



Katma değerli üretim için kritik önemi haiz bazı kimyasallar ise ülkemize çok düşük miktarlarda gelmekte ve bu sebeple yurtdışı tedarikçilerimiz söz konusu az miktardaki ürün için KKDİK maliyetlerine katlanmak istememektedir. Diğer bir konu ise KKDİK için gerekli testlerin ülkemizde yapılamaması ve Türk firmaları kayıt yapmak için Avrupa’daki konsorsiyumlardan ilgili kimyasalın kayıt dosyasını satın almak istediğinde karşılarına çıkarılan zorluklardır.



Bu sürecin sorunsuz geçebilmesi adına düzenlemelerin gözden geçirilmesi, ülkemizde test altyapısı oluşturulması ve konsorsiyumlarda yaşanan zorlukların aşılması adına devletler arası girişimlerde bulunulması önem arz ediyor."

- "Etkinlikler düzenlemeyi ve farkındalığı artırmayı hedefliyoruz"

Gülsün, PAGDER olarak ilgili tüm otoriteler nezdinde sistemin uygulama takvimine ilişkin çekincelerini dile getirdiklerini belirterek, "Ülkemiz üretimine sekte vurması olası olduğunu düşündüğümüz bu konuların çözümü için başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız olmak üzere tüm paydaşlarla temas halindeyiz. Dernek olarak sadece biz değil, uygulamadan ilk aşamada etkilenecek olan diğer iş kollarının temsilcileri de benzer çekincelere sahipler ve bu konunun çözüme kavuşması adına girişimlerde bulunuyorlar.



Söz konusu düzenlemenin dolaylı olarak etkileyeceği üretim kollarının da bilgilendirilmesinin önemli olduğunu düşündüğümüzden önümüzdeki süreçte bu bağlamda da etkinlikler düzenlemeyi ve farkındalığı arttırmayı hedefliyoruz."ifadelerini kullandı.