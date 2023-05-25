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Paris’teki oy pusulaları Lyon’dan Türkiye’ye gönderilecek

Paris’teki oy pusulaları Lyon’dan Türkiye’ye gönderilecek

 TÜRKİYE’deki Cumhurbaşkanı Seçimi’nin ikinci turu için Paris’te kullanılan oy pusulaları, hava yoluyla Lyon’dan Türkiye’ye gönderilecek.

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Türkiye’nin Paris Başkonsolosu Serdar Belentepe, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "(Paris) Başkonsolosluğumuzda ve Orleans seçim merkezinde kullanılan oyları diplomatik torbalarla ülkemize göndermek üzere bu sabah erken saatlerde Paris'ten Lyon Havalimanı'na doğru yola çıktık." ifadelerini kullandı.

Fransa’daki oy pusulalarının tamamı hava yoluyla Lyon’dan Türkiye’ye gönderilecek.

Fransa genelinde yaklaşık 800 bin Türk vatandaşı yaşıyor.

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