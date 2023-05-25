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Panama'da deniz kaplumbağalarına yasal haklar verildi

Panama'da deniz kaplumbağalarına yasal haklar verildi

Panama'da deniz kaplumbağalarının yaşam haklarını güvence altına alan bir yasa çıkarıldı.

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Panama'da mart ayında çıkarılan yasayla deniz kaplumbağalarının yaşam hakları koruma altına alındı.

Yasa, deniz kaplumbağalarına temiz yaşam alanı hakkı sunulurken bu canlıların iklim değişikliği, avlanma, kıyı inşaatı ve düzensiz turizm gibi insan kaynaklı sağlık sorunlarına karşı korunmasını amaçlıyor.

Deri sırtlı deniz kaplumbağalarının korunması için bir grup kuran deniz biyoloğu Callie Veelenturf, "Yasa, bütün Panamalıların deniz kaplumbağalarının sesi olmasını ve haklarını korumasını sağlayacak." dedi.

Veelenturf, yeni düzenlemenin, hükümetlerin, şirketlerin ve vatandaşların deniz kaplumbağalarının haklarını ihlal eden faaliyetleri nedeniyle yasal olarak sorumlu tutulmasını sağladığını belirtti.

Uluslararası Hukuk Birliği yöneticisi Nicholas Fromherz, kanunun detaylı ve açık bir biçimde deniz kaplumbağalarının haklarını savunduğunu ve bunun "uygulanabilir" olduğunu ifade etti.

Kanunun deniz kaplumbağalarının habitatını tahrip eden sorumsuz turizmciliğin önüne geçeceğini aktaran Fromherz, aynı zamanda kaplumbağa ve yumurtasının yerel ve uluslararası ticarette kullanılmasının yasaklandığını söyledi.

Yaban hayatı koruma yasalarının genelde insan çıkarına yönelik olduğunu belirten Lewis ve Clark Hukuk Fakültesi Profesörü Erica Lyman, Panama'da çıkan yasanın, alışıla gelenin aksine hayvanların ihtiyaçlarının gözetildiği bir uygulama olduğunu dile getirdi.

Panama Devlet Başkanı Laurentino Cortizo Cohen, mart ayında deniz kaplumbağalarının doğal ortamlarında yaşama hakkını güvence altına alan yasayı onaylamıştı.

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