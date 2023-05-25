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Muharrem İnce MYK'yı topluyor! Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verecek iddiası

Muharrem İnce MYK'yı topluyor! Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verecek iddiası

14 Mayıs seçimlerinin ardından suskunluğa bürünen Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, ikinci turda kimi destekleyeceğini açıklamak için MYK'yı topluyor. Saat 14:00'teki toplantının ardından çıkacak kararın Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemek şeklinde olacağı iddia edildi.

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Memleket Partisi, ikinci tur seçimlerindeki tutumunu belirlemek için bugün toplanıyor. Partinin genel merkezinde saat 14.00’te Genel Başkan Muharrem İnce başkanlığında toplanacak olan Merkez Yürütme Kurulu, son gelişmeleri ışığında nasıl bir tutum alacağını masaya yatıracak.

Gazete Pencere’nin haberine göre, dün Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında imzalanan protokol sonrası partide iki eğilim öne çıktı.

Partinin üst düzey kurmaylarından bir isim imzalanan protokolü olumlu bulduklarını ve desteklediklerini belirtirken, Kılıçdaroğlu’nun desteklenip desteklenmeyeceği konusunda henüz karara varılmadığını aktardı.

Kısmi direniş olsa da Kılıçdaroğlu...

Nihai kararın bugün toplanacak olan MYK toplantısında, kurmaylarını değerlendirmelerini yaptıktan sonra Genel Başkan Muharrem İnce tarafından belirleneceğini söyledi.

Aynı isim, tutumlarına ilişkin “kısmi bir direniş olsa da Kemal Kılıçdaroğlu’ndan yana tavır alınması” ihtimalinin güçlü olduğunu söyledi.

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