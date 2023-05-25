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Vatan Partisi'nden Recep Tayyip Erdoğan'a oy çağrısı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Vatan Partisi'nden Recep Tayyip Erdoğan'a oy çağrısı

Vatan Partisi Bilecik İl Başkanı Feridun Aynur, Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'nin ve İsrail'in Türkiye'yi hedef alan projesinde alet rolünü üstlendiğini söyleyerek, "İki seçenekli seçim koşulunda, halkımızı Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermeye çağırıyoruz" dedi.

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İl Başkanı Aynur, parti binasında yaptığı basın açıklamasında Türk ordusunu tasfiye, küresel finans merkezlerine kölelik, kültürel çürüme, 15-16 Temmuz'un intikamını alma ve kaos programının adayı olduğunu belirtti.

Aynur, "Cumhurbaşkanı adaylarından Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'nin ve İsrail'in Türkiye'yi hedef alan projesinde alet rolünü üstlenmiştir. Bu çerçevede PKK ve FETÖ terör örgütleriyle açıkça işbirliği yapmaktadır. Küresel merkezlerden yönetilen bölücü ve yobaz örgütleri CHP listelerinden Meclis'e taşımıştır. Kılıçdaroğlu, milli devleti ve Türk ordusunu tasfiye, küresel finans merkezlerine kölelik, kültürel çürüme, 15-16 Temmuz'un intikamını alma ve kaos programının adayıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ise düşman ile dost arasındaki denge siyasetine ve ekonomide Batı denetimindeki yalpalamalarına rağmen emperyalist planların hedefindedir, bu düşüncede Türkiye cephesindedir" dedi.

Aynur açıklamasında iki seçenek karşısında tarafsız kalmanın, emperyalist plana hizmet edeceğini vurgulayarak, "Güçlü Devlet Üreten Millet' hedefine ilerleme stratejisinin 28 Mayıs 2023 durağındayız. İki seçenekli seçim koşulunda, halkımızı Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermeye çağırıyoruz. Vatan Partisi, 29 Mayıs sonrasındaki zorlu süreçte, Tayyip Erdoğan yönetiminin bağımsızlık, vatan bütünlüğü, üretim ekonomisi, çağdaşlaşma ve milli devrimci kültür siyasetleri izlemesi ve yükselen Asya uygarlığının öncü konumlarına ilerlemesi için 'Üreticilerin Milli Hükümeti' hedefiyle yapıcı bir muhalefet yürütecektir."

Öte yandan, açıklamaya Vatan Partisi Bilecik Milletvekili adayı Devrim Serin, yönetim kurulu üyeleri yer aldı.

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