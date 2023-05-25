Edirne'de çeltik ekimi başladı

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı: - "Türkiye'deki çeltik üretiminin yarısına yakını Edirne'de yapılıyor. Çeltik üretimi hazırlığından ekimine, hasadından kurutulmasına kadar zorlu bir süreç"

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Türkiye'nin önemli çeltik üretim merkezlerinden Edirne'de üreticilerin çeltik mesaisi başladı.



Ekim öncesi tarlaları hazırlayan üreticiler, su salma işleminin ardından çeltik tohumlarını toprakla buluşturuyor.

Bahar yağışları nedeniyle gecikmeli olarak tarlalara giren üreticilerin ekim mesaisinin yaklaşık bir ay sürmesi bekleniyor.

Türkiye'deki çeltik üretiminin yaklaşık yüzde 50'sinin yapıldığı Edirne'de, bu yıl yaklaşık 500 bin dekarda çeltik ekimi yapılması öngörülüyor.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, AA muhabirine, Edirneli çiftçilerin en verimli ve kaliteli çeltiği üretmek için çaba sarf ettiğini söyledi.

Kent genelinde çeltik mesaisinin hızlı şekilde sürdüğünü belirten Arabacı, "Türkiye'deki çeltik üretiminin yarısına yakını Edirne'de yapılıyor. Çeltik üretimi hazırlığından ekimine, hasadından kurutulmasına kadar zorlu bir süreç. Üreticiler, çeltik tarlalarında suyun içinde verimli bir sezon için çalışıyor. Hayırlı ve bereketli bir sezon diliyorum." dedi.

Üretici Özcan Çetin ise çeltik ekiminin hem geleneksel yöntemle hem de makine aracılığıyla yapıldığını ifade etti.

Bu yıl 250 dekarlık alanda ekim gerçekleştirdiğini dile getiren Çetin, "Bu ektiğimiz ürünler 120-130 gün sonra hasat edilecek. O zamana kadar suyun içinde gelişip büyüyecek. İtinalı bir bakım istiyor. Her gün kontrollerini yapıp, hastalıklara karşı önlem alacağız ve otla mücadelesini gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Tarım işçisi Veli Çınar, çamurun içine girerek elle tohum saçtıklarını, zorlu mesailerinin sabah erken saatlerden başlayıp akşam saatlerine kadar sürdüğünü belirtti.