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Erdoğan'ı destekleyen Sinan Oğan'dan yeni açıklama

Erdoğan'ı destekleyen Sinan Oğan'dan yeni açıklama

Ata ittifakının cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Erdoğan'ı destekleme kararı sonrası tepkilere ınstagram hesabından eleştirilere yanıt verdi. Oğan, "Doğru zamanı bekliyorum. Yapılan hiçbir şeyin farkında değilim sanmayın beni." dedi.

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Ata ittifakının cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, seçimin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceğini açıkladı.

Sinan Oğan gelen eleştirilere Instagram hesabından yanıt verdi.

Sinan Oğan'ın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

“Kin tutmuyorum kimseye ama kimin ne yaptığını da unutmuyorum. Çoğu şeyi içime atıyorum bazen. Ama derler ya, her şeyin bir zamanı var. Doğru zamanı bekliyorum. Yapılan hiçbir şeyin farkında değilim sanmayın beni. Uğraşmak istemiyorum sadece.”

Erdoğan'ı desteklemişti

14 Mayıs seçimleri ilk turunda yüzde 5.17 oy alan Ata İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylamasında Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıklayarak, "Bize ilk turda oy veren seçmenlerimizi de ikinci turda Sayın Erdoğan'ı desteklemeğe davet ediyorum." demişti.

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